Тур: 13. Стадион: Elindus Arena.
3:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолВоссен Йелле
15' Желтая карточкаОффор Чинонсо
19' Желтая карточкаСиранни Алессандро
39' Желтая карточкаДерейк Тимоти
1:1
41' ПенальтиСилва Фабио
45' Желтая карточкаДебас Зено
1:2
58' ГолДиавара Амаду
64' Желтая карточкаВоссен Йелле
72' Красная карточкаАрнстад Кристиан
72' Желтая карточкаMoudou Tambedou
2:2
80' ГолСиссако Абдулайе
90' Желтая карточкаНдур Алиун
90' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
3:2
90' ГолГано Зиньо
90' Желтая карточкаГано Зиньо
90'+11
Ход матча
5'
1:0
15'
39'
41'
1:1
45'
58'
1:2
64'
72'
72'
80'
90'
90'
90'
3:2
90'
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Зульте-Варегем
Андерлехт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
100%
9 побед 8 ничьих 0 побед
34 матча
14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 18 побед
42 матча
14.3%
16.7%
69%
6 побед 7 ничьих 29 побед
Первый тайм
9.5%
38.1%
52.4%
4 победы 16 ничьих 22 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|3
|0.23
|Фадера Алию
|2
|0.15
|Гано Зиньо
|2 (1)
|0.15
|Nicolas Rommens
|1
|0.08
|Лопес Борха
|1
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.08
|Оффор Чинонсо
|1
|0.08
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.08
|Stan Braem
|1
|0.08
|Moudou Tambedou
|1
|0.08
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.46
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.15
|Ашимеру Маджид
|2
|0.15
|Амузу Френсис
|2
|0.15
|Струйкенс Марио
|2
|0.15
|Мурильо Микаэль
|1
|0.08
|Версхарен Яри
|1
|0.08
|Вертонген Ян
|1
|0.08
|Раман Бенито
|1
|0.08
|Диавара Амаду
|1
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.08
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.08
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|4
|1
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Moudou Tambedou
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|1
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Дебас Зено
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
10%
4
44%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
11%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
5
71%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
7
33%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Пропущено
29
16
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
14%
4
25%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
9
31%
1
6%
46-60
5
17%
6
38%
61-75
5
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|10.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|11.
|Сент-Трейден
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Мехелен
|13
|4
|2
|7
|19 - 24
|14
|14.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|15.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|16.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4