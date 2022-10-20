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Италия: Кубок
2022-2023

Болонья
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
18' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
48' Желтая карточка
Миллико Винченцо
1:0
69' Гол в свои ворота
Оберт Адам
90'+5

Ход матча

18'
Бонифаци Кевин
 
46'
Сориано Роберто
Фергюсон Льюис
 
46'
Арнаутович Марко
Зиркзее Джошуа
 
46'
Орсолини Риккардо
Барроу Муса
 
48'
 
Миллико Винченцо
59'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
68'
 
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
68'
 
Alberto Dossena
Капрадосси Элио
69'
Оберт Адам
1:0
74'
Домингес Николас
Схаутен Йерди
 
77'
 
Кавуоти Николо
Виола Николас
77'
 
Лувумбо Зито
Перейро Гастон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 122
Болонья 86.9% (106)
X 9.8% (12)
Кальяри 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Барди
Франческо
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
14
Бонифаци
Кевин
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
30
Схаутен
Йерди
10
Сансоне
Никола
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
11
Зиркзее
Джошуа
18
Арести
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
27
Баррека
Антонио
23
Лелла
Нунцио
10
Виола
Николас
39
Курфалидис
Христос
20
Перейро
Гастон
19
Миллико
Винченцо
9
Лападула
Джанлука
Болонья
4-2-3-1
Кальяри
4-3-2-1

История личных встреч

Болонья
Кальяри

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансоне Никола 1 0.5
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 1 0.5
Альтаре Джорджо 1 0.5
Лападула Джанлука 1 (1) 0.5

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифаци Кевин 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллико Винченцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1
Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1
Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Схаутен Йерди бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      18'
      Бонифаци Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Болонья 86.9% (106)
    X 9.8% (12)
    Кальяри 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Болонья
    86.9% (106)
    Ничья
    9.8% (12)
    Кальяри
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (58)
    Меньше
    51.67% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    36.9% (45)
    1:0 Болонья
    31.1% (38)
    2:0 Болонья
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Болонья
    4.9% (6)
    1:2 Кальяри
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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