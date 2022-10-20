0'
18' Желтая карточкаБонифаци Кевин
48' Желтая карточкаМиллико Винченцо
1:0
69' Гол в свои воротаОберт Адам
90'+5
Ход матча
18'
48'
69'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
99
Барроу
Муса
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Болонья
Кальяри
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансоне Никола
|1
|0.5
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|1
|0.5
|Альтаре Джорджо
|1
|0.5
|Лападула Джанлука
|1 (1)
|0.5
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонифаци Кевин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллико Винченцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1
Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1
Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Сампдория
|Конти Андреа
|1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|1
|Модена
|Де Майо Себастьян
|1
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Кальяри
Исход игры
Болонья
86.9% (106)
Ничья
9.8% (12)
Кальяри
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (58)
Меньше
51.67% (62)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
2:1 Болонья
36.9% (45)
1:0 Болонья
31.1% (38)
2:0 Болонья
11.5% (14)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Болонья
4.9% (6)
1:2 Кальяри
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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