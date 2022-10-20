Тур: 12. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Питер Банкс
0'
1:0
17' Гол в свои воротаКох Робин
2:0
35' ГолБарнс Харви
43' Желтая карточкаКох Робин
52' Желтая карточкаСумаре Бубакари
Ход матча
17'
1:0
35'
43'
46'
52'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
3
Фас
Ваут
26
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Гринвуд СэмНападающий
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Лидс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.45
|Дака Патсон
|3
|0.27
|Барнс Харви
|3
|0.27
|Кастань Тимоти
|1
|0.09
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.09
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.09
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.09
|Варди Джейми
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.4
|Синистерра Луис
|2
|0.2
|Харрисон Джек
|1
|0.1
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.1
|Ааронсон Бренден
|1
|0.1
|Рока Марк
|1
|0.1
|Эйлинг Люк
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
19
4
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
1
25%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
9
38%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2
Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|12.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Лестер
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Лидс
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|14.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|15.
|Лестер
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Лестер 2:0 Лидс
Исход игры
Лестер
72.9% (94)
Ничья
20.2% (26)
Лидс
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.83% (61)
Меньше
49.17% (59)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
2:1 Лестер
37.2% (48)
1:1 Ничья
14.7% (19)
1:0 Лестер
14.7% (19)
2:0 Лестер
13.2% (17)
1:2 Лидс
4.7% (6)
3:1 Лестер
3.1% (4)
0:1 Лидс
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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