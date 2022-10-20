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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Лестер
2:0
Второй тайм: 76'
Лидс
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Кох Робин
2:0
35' Гол
Барнс Харви
43' Желтая карточка
Кох Робин
52' Желтая карточка
Сумаре Бубакари

Ход матча

17'
Кох Робин
1:0
35'
Барнс Харви
(Дьюсбери-Холл Кирнан)
2:0
43'
 
Кох Робин
46'
 
Морено Родриго
Рока Марк
46'
 
Купер Лиам
Кох Робин
52'
Сумаре Бубакари
 
64'
Дака Патсон
Варди Джейми
 
65'
Менди Нампалис
Сумаре Бубакари
 
65'
 
Харрисон Джек
Бэмфорд Патрик
70'
Перес Айосе
Прат Деннис
 
75'
 
Гелхардт Джо
Синистерра Луис

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 129
Лестер 72.9% (94)
X 20.2% (26)
Лидс 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Лидс
3.45
3.66
78.94
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
42
Сумаре
Бубакари
26
Прат
Деннис
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
14
Льоренте
Диего
3
Фирпо
Жуниор
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
9
Бэмфорд
Патрик
Лестер
4-1-4-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Лидс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.45
Дака Патсон 3 0.27
Барнс Харви 3 0.27
Кастань Тимоти 1 0.09
Ихеаначо Келечи 1 0.09
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.09
Тилеманс Юри 1 (1) 0.09
Варди Джейми 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.4
Синистерра Луис 2 0.2
Харрисон Джек 1 0.1
Стрёйк Паскаль 1 0.1
Ааронсон Бренден 1 0.1
Рока Марк 1 0.1
Эйлинг Люк 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

19
4
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
1
25%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
9
38%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2
Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
12. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Лестер 2:0 Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
20. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Лидс 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
15. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
16. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс 0:2 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер 2:0 Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    75'
    Джо Гелхардт появляется на поле вместо Луиса Синистерры.
  • 74'
    Не самые высокие скорости во втором тайме, у "Лидса" в атаке не получается практически ничего - сомнений в исходе встречи крайне мало.
  • 73'
    Перес попытался завершить атаку "Лестера" ударом с правого края штрафной, но на пути мяча возник игрок обороны "Лидса".
  • Офсайд
    72'
    Дака открывается на фланге под передачу партнера, добирается до штрафной, после чего арбитр поднимает флажок. Хотя повтор показывает, что здесь как минимум следовало бы доиграть эпизод до конца.
  • 71'
    Родриго у правого угла штрафной подрабатывает мяч под левую и наносит удар в дальний угол, однако снаряд сваливается с ноги и летит в направлении углового флага.
  • Опасный момент
    70'
    Айосе Перес появляется на поле вместо Денниса Прата.
  • 69'
    Равенство по владению мячом к этой минуте встречи, хотя по ходу первого тайма преимущество было на стороне "Лидса". По ударам же 4:10 - КПД "Лестера" на порядок выше.
  • 68'
    Родриго после передачи с левого фланга не очень удачно принял мяч в штрафной соперника, позволив Фасу разрядить обстановку.
  • 67'
    Ошибается "Лидс" у своей штрафной площади, Дака перехватил мяч и покатил на ход Прату, который пробил в касание крайне неудачно.
  • Замена
    65'
    У гостей вместо Патрика Бэмфорда на поле появляется Джек Харрисон.
  • Замена
    64'
    Нампалис Менди и Патсон Дака появляются на поле вместо Бубакари Сумаре и Джейми Варди.
  • Угловой
    62'
    После розыгрыша углового гости доставили мяч в центральную зону, откуда Кристенсен пробил метров с 23 - снаряд прошел выше перекладины.
  • 61'
    Родриго простреливает с левого фланга в штрафную, Бэмфорда не пускает к мячу Фас, а Джастин посылает снаряд на угловой.
  • Фол, нарушение
    60'
    "Лестер" снова некоторое время провел на чужой половине поля, но в итоге Прат нарушил правила в единоборстве с Ааронсоном, который сыграл на опережение.
  • 58'
    Кристенсен не лучшим образом выносит мяч из штрафной через центр, Барнс перехватил и попытался пробить по воротам, но снаряд угодил в Купера.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      57'
      Два угловых добавили в свою копилку футболисты "Лидса", пока ничего серьезного при подачах корнера гости не создают.
    • 55'
      Кристенсен включается по правому флангу и исполняет подачу в направлении Бэмфорда, однако мяч достается Уорду.
    • 54'
      Всё-таки пытается "Лидс" в эту игру вернуться, времени у гостей еще предостаточно.
    • Опасный момент
      53'
      После навеса со штрафного и скидки Купера кто-то из гостей пробил в падении через себя, мяч от защитника отскочил к штанге, а Купер на отскоке пробивал в упор, однако Уорд спас свою команду!
    • Желтая карточка
      52'
      Сумаре получает желтую карточку за жесткий подкат под Синистерру неподалеку от своей штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      50'
      Саммервилл нарушает правила на правом фланге атаки, проиграв единоборство Джастину.
    • Фол, нарушение
      49'
      Тилеманс жестковато ставит ногу в единоборстве с Ааронсоном, зарабатывает на себе очередной фол американец.
    • 47'
      Саммервилл с правого края штрафной остро прострелил во вратарскую, Амарти в подкате опередил Бэмфорда, после чего мяч отскочил в руки Уорду.
    • Замена
      46'
      Лиам Купер и Родриго Морено появились на поле вместо Робина Коха и Марка Роки.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Дьюсбери-Холл исполняет передачу на ход Барнсу, но мяч пошел чуть сильнее и достался Мелье.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Питер Банкс к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Тилеманс в этот раз разыграл штрафной с Барнсом, тот на левом краю штрафной развернул Саммервилла и навесил на дальнюю штангу, но гости отбились.
    • Желтая карточка
      43'
      Кох получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял по флангу Барнс.
    • 41'
      Тилеманс со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, где Мелье успешно действует на выходе.
    • Фол, нарушение
      40'
      Фирпо прихватил на левом фланге обороны Прата, не позволяя тому добраться до штрафной, здесь арбитр обошелся без карточки.
    • 39'
      Немного потускнели футболисты "Лидса", явно не по плану гостевой команды складывается игра, при том что в большинстве компонентов "Юнайтед" всё-таки лучше.
    • 38'
      Ааронсон отмечается неплохим ударом с 20 метров, однако мяч пролетает немного выше перекладины ворот Уорда.
    • 36'
      Да, серия Барнса продолжается - в пятом матче подряд против "Лидса" забивает Харви, а всего он забивает уже шестой мяч в ворота "Юнайтед". Любимый клиент, не иначе.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ХАРВИ БАРНС!
      Кастань покатил по правому флангу на Прата, тот отдал в штрафную на Варди, Джейми пяткой откатил на Дьюсбери-Холла, тот также в касание отдал левее на Барнса, а Харви уже никто не мешал расстрелять цель!
    • Офсайд
      34'
      Еще одна быстрая атака "Лидса" завершается ударом Саммервилла в ближнюю "девятку", с которым справился Уорд. Впрочем, по завершении эпизода боковой арбитр "зажег" флажок.
    • 32'
      Ааронсон исполняет передачу на ход Саммервилла, тот вошел в штрафную и из-под защитника нанес удар в правый угол, но в створ немного не попал.
    • 31'
      Любопытно, что ударов в створ в официальной статистике у нас нет, у "Лестера" лишь удар Тилеманса, у гостей теперь две попытки в копилке.
    • Опасный момент
      30'
      Вот это жаркая минутка! С угловым "Лидс" справился, затем гости накрыли дальний удар Тилеманса и нарисовали свою контратаку, которую обводящим ударом с 17 метров завершил Синистерра - мяч угодил в перекладину ворот Уорда!
    • 30'
      Кастань после навеса с левого фланга остро скидывает мяч в направлении Варди, однако Льоренте снова опережает Джейми, отправляя снаряд на угловой.
    • 29'
      Дьюсбери-Холл продвинулся по центру и исполнил заброс в направлении Варди, однако Льоренте в падении выбивает мяч.
    • 28'
      "Лестеру" не так часто в этом сезоне удается вести в счёте, пытаются из этого преимущества хозяева поля извлечь выгоду и караулить новые ошибки гостей.
    • Угловой
      26'
      Свой третий угловой сегодня исполнили гости, после подачи Ааронсона мяч несколько секунд ходил по штрафной "Лестера", но удара по воротам так и не случилось.
    • 25'
      Синистерра обыгрался с партнером перед штрафной и пробил по воротам, мяч зацепил одного из игроков "Лестера" и прошел мимо створа.
    • 23'
      Бэмфорд стремился к чужой штрафной по центру, но в контактной борьбе с Тилемансом не удержался на ногах и потерял мяч.
    • Травма, повреждение
      21'
      Помощь врачей требуется Саммервиллу, в этой паузе Джесси Марш общается со своими подопечными.
    • Офсайд
      20'
      Варди устремился к мячу на левом фланге и достает его, но всё же спокойствие обороны "Лидса" можно понять - у форвард хозяев был офсайд.
    • Фол, нарушение
      19'
      Расстроенный Кох фолит в центре поля против Дьюсбери-Холла, арбитр делает последнее устное предупреждение немецкому защитнику.
    • 18'
      Дебют встречи остался за "Лидсом", однако, как это часто бывает с командой Джесси Марша в этом сезоне, на табло цифры не в пользу "Юнайтед".
    • 17'
      Пытается Кох доказать арбитру, что игру после фола Роки на Варди надо было остановить, но Питер Банкс как раз всё сделал в соответствии с духом игры, воспользовавшись принципом преимущества.
    • Гол в свои ворота
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АВТОГОЛ РОБИНА КОХА!
      Рока потерял мяч на своей половине поля, фол против Варди оказался бесполезным, так как Дьюсбери-Холл покатил мяч на Прата, тот прострелил на дальнюю штангу, а Кох, опережая Барнса, срезал мяч в собственные ворота!
    • 15'
      Варди приблизился к штрафной соперника по правому полуфлангу и исполнил перевод шведой в направлении Барнса, с которым оборона "Лидса" справилась.
    • 14'
      Бэмфорд дожидается забегания Кристенсена и оставляет мяч датчанину, тот подает в центр штрафной, но Синистерра не успевает замкнуть этот навес.
    • 13'
      Марк Рока перехватил мяч на чужой половине поля и направил его в штрафную в направлении Бэмфорда, однако Амарти не пустил форварда "Лидса" к мячу.
    • 12'
      Варди после передачи партнера в касание покатил мяч на ход Барнсу, однако передача получилась слишком сильной, Харви не встретился с мячом.
    • 11'
      Интересно, что после возвращения "Лидса" в АПЛ Барнс забивал этой команде во всех четырех очных матчах, продлится ли эта серия сегодня?
    • 10'
      В прошлом сезоне "Лестер" взял 4 очка в матчах с "Лидсом" - 1:1 на "Элланд Роуд" и 1:0 на "Кинг Пауэр". Оба гола за "лис" забил Харви Барнс.
    • 8'
      Фас исполняет диагональный перевод на левый фланг, но чуть сильнее, чем требовалоьс, Барнсу не удалось оставить мяч в поле.
    • 7'
      Прат на скорости прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную гостей, но защитники "Лидса" не позволяют Варди добраться до мяча.
    • 6'
      Ааронсон со штрафного исполнил заброс на левый край штрафной, но мяч пошел чуть сильнее, чем требовалось.
    • Фол, нарушение
      5'
      Фас откровенно хватает за корпус Ааронсона в центральной зоне, еще один "стандарт" на чужой половине зарабатывает "Лидс".
    • 4'
      "Лидс" ушел недалеко от зоны вылета с двумя победами и 6-матчевой безвыигрышной серией, но у команды Джесси Марша хотя бы по продвинутым метрикам всё не так плохо.
    • 3'
      "Лестер" начинает эту встречу снова в качестве последней команды АПЛ, всего одна победа у команды Брендана Роджерса над соседом по таблице "Ноттингемом", но пока отставки главного тренера не происходит.
    • Угловой
      2'
      Два угловых кряду исполнили футболисты "Лидса", но создать остроты у ворот Уорда гостям пока не удается.
    • 1'
      Штрафной в центральной зоне уже на первых секундах заработали гости, после навеса со "стандарта" Сумаре выбил мяч за лицевую линию.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лестер 2:0 Лидс

    Исход игры
    Лестер
    72.9% (94)
    Ничья
    20.2% (26)
    Лидс
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.83% (61)
    Меньше
    49.17% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    37.2% (48)
    1:1 Ничья
    14.7% (19)
    1:0 Лестер
    14.7% (19)
    2:0 Лестер
    13.2% (17)
    1:2 Лидс
    4.7% (6)
    3:1 Лестер
    3.1% (4)
    0:1 Лидс
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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