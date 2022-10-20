Равенство по владению мячом к этой минуте встречи, хотя по ходу первого тайма преимущество было на стороне "Лидса". По ударам же 4:10 - КПД "Лестера" на порядок выше.

Родриго у правого угла штрафной подрабатывает мяч под левую и наносит удар в дальний угол, однако снаряд сваливается с ноги и летит в направлении углового флага.

Дака открывается на фланге под передачу партнера, добирается до штрафной, после чего арбитр поднимает флажок. Хотя повтор показывает, что здесь как минимум следовало бы доиграть эпизод до конца.

Перес попытался завершить атаку "Лестера" ударом с правого края штрафной, но на пути мяча возник игрок обороны "Лидса".

Не самые высокие скорости во втором тайме, у "Лидса" в атаке не получается практически ничего - сомнений в исходе встречи крайне мало.

Кристенсен не лучшим образом выносит мяч из штрафной через центр, Барнс перехватил и попытался пробить по воротам, но снаряд угодил в Купера.

"Лестер" снова некоторое время провел на чужой половине поля, но в итоге Прат нарушил правила в единоборстве с Ааронсоном, который сыграл на опережение.

Родриго простреливает с левого фланга в штрафную, Бэмфорда не пускает к мячу Фас, а Джастин посылает снаряд на угловой.

После розыгрыша углового гости доставили мяч в центральную зону, откуда Кристенсен пробил метров с 23 - снаряд прошел выше перекладины.

Нампалис Менди и Патсон Дака появляются на поле вместо Бубакари Сумаре и Джейми Варди.

Ошибается "Лидс" у своей штрафной площади, Дака перехватил мяч и покатил на ход Прату, который пробил в касание крайне неудачно.

Родриго после передачи с левого фланга не очень удачно принял мяч в штрафной соперника, позволив Фасу разрядить обстановку.

Лиам Купер и Родриго Морено появились на поле вместо Робина Коха и Марка Роки.

Саммервилл с правого края штрафной остро прострелил во вратарскую, Амарти в подкате опередил Бэмфорда, после чего мяч отскочил в руки Уорду.

Тилеманс жестковато ставит ногу в единоборстве с Ааронсоном, зарабатывает на себе очередной фол американец.

Сумаре получает желтую карточку за жесткий подкат под Синистерру неподалеку от своей штрафной площади.

После навеса со штрафного и скидки Купера кто-то из гостей пробил в падении через себя, мяч от защитника отскочил к штанге, а Купер на отскоке пробивал в упор, однако Уорд спас свою команду!

Всё-таки пытается "Лидс" в эту игру вернуться, времени у гостей еще предостаточно.

Кристенсен включается по правому флангу и исполняет подачу в направлении Бэмфорда, однако мяч достается Уорду.

Два угловых добавили в свою копилку футболисты "Лидса", пока ничего серьезного при подачах корнера гости не создают.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Дьюсбери-Холл исполняет передачу на ход Барнсу, но мяч пошел чуть сильнее и достался Мелье.

45' 2 минуты добавляет Питер Банкс к основному времени первого тайма.

44' Тилеманс в этот раз разыграл штрафной с Барнсом, тот на левом краю штрафной развернул Саммервилла и навесил на дальнюю штангу, но гости отбились.

43' Кох получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял по флангу Барнс.

41' Тилеманс со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, где Мелье успешно действует на выходе.

40' Фирпо прихватил на левом фланге обороны Прата, не позволяя тому добраться до штрафной, здесь арбитр обошелся без карточки.

39' Немного потускнели футболисты "Лидса", явно не по плану гостевой команды складывается игра, при том что в большинстве компонентов "Юнайтед" всё-таки лучше.

38' Ааронсон отмечается неплохим ударом с 20 метров, однако мяч пролетает немного выше перекладины ворот Уорда.

36' Да, серия Барнса продолжается - в пятом матче подряд против "Лидса" забивает Харви, а всего он забивает уже шестой мяч в ворота "Юнайтед". Любимый клиент, не иначе.

35' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ХАРВИ БАРНС!

Кастань покатил по правому флангу на Прата, тот отдал в штрафную на Варди, Джейми пяткой откатил на Дьюсбери-Холла, тот также в касание отдал левее на Барнса, а Харви уже никто не мешал расстрелять цель!

34' Еще одна быстрая атака "Лидса" завершается ударом Саммервилла в ближнюю "девятку", с которым справился Уорд. Впрочем, по завершении эпизода боковой арбитр "зажег" флажок.

32' Ааронсон исполняет передачу на ход Саммервилла, тот вошел в штрафную и из-под защитника нанес удар в правый угол, но в створ немного не попал.

31' Любопытно, что ударов в створ в официальной статистике у нас нет, у "Лестера" лишь удар Тилеманса, у гостей теперь две попытки в копилке.

30' Вот это жаркая минутка! С угловым "Лидс" справился, затем гости накрыли дальний удар Тилеманса и нарисовали свою контратаку, которую обводящим ударом с 17 метров завершил Синистерра - мяч угодил в перекладину ворот Уорда!

30' Кастань после навеса с левого фланга остро скидывает мяч в направлении Варди, однако Льоренте снова опережает Джейми, отправляя снаряд на угловой.

29' Дьюсбери-Холл продвинулся по центру и исполнил заброс в направлении Варди, однако Льоренте в падении выбивает мяч.

28' "Лестеру" не так часто в этом сезоне удается вести в счёте, пытаются из этого преимущества хозяева поля извлечь выгоду и караулить новые ошибки гостей.

26' Свой третий угловой сегодня исполнили гости, после подачи Ааронсона мяч несколько секунд ходил по штрафной "Лестера", но удара по воротам так и не случилось.

25' Синистерра обыгрался с партнером перед штрафной и пробил по воротам, мяч зацепил одного из игроков "Лестера" и прошел мимо створа.

23' Бэмфорд стремился к чужой штрафной по центру, но в контактной борьбе с Тилемансом не удержался на ногах и потерял мяч.

21' Помощь врачей требуется Саммервиллу, в этой паузе Джесси Марш общается со своими подопечными.

20' Варди устремился к мячу на левом фланге и достает его, но всё же спокойствие обороны "Лидса" можно понять - у форвард хозяев был офсайд.

19' Расстроенный Кох фолит в центре поля против Дьюсбери-Холла, арбитр делает последнее устное предупреждение немецкому защитнику.

18' Дебют встречи остался за "Лидсом", однако, как это часто бывает с командой Джесси Марша в этом сезоне, на табло цифры не в пользу "Юнайтед".

17' Пытается Кох доказать арбитру, что игру после фола Роки на Варди надо было остановить, но Питер Банкс как раз всё сделал в соответствии с духом игры, воспользовавшись принципом преимущества.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АВТОГОЛ РОБИНА КОХА!

Рока потерял мяч на своей половине поля, фол против Варди оказался бесполезным, так как Дьюсбери-Холл покатил мяч на Прата, тот прострелил на дальнюю штангу, а Кох, опережая Барнса, срезал мяч в собственные ворота!

15' Варди приблизился к штрафной соперника по правому полуфлангу и исполнил перевод шведой в направлении Барнса, с которым оборона "Лидса" справилась.

14' Бэмфорд дожидается забегания Кристенсена и оставляет мяч датчанину, тот подает в центр штрафной, но Синистерра не успевает замкнуть этот навес.

13' Марк Рока перехватил мяч на чужой половине поля и направил его в штрафную в направлении Бэмфорда, однако Амарти не пустил форварда "Лидса" к мячу.

12' Варди после передачи партнера в касание покатил мяч на ход Барнсу, однако передача получилась слишком сильной, Харви не встретился с мячом.

11' Интересно, что после возвращения "Лидса" в АПЛ Барнс забивал этой команде во всех четырех очных матчах, продлится ли эта серия сегодня?

10' В прошлом сезоне "Лестер" взял 4 очка в матчах с "Лидсом" - 1:1 на "Элланд Роуд" и 1:0 на "Кинг Пауэр". Оба гола за "лис" забил Харви Барнс.

8' Фас исполняет диагональный перевод на левый фланг, но чуть сильнее, чем требовалоьс, Барнсу не удалось оставить мяч в поле.

7' Прат на скорости прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную гостей, но защитники "Лидса" не позволяют Варди добраться до мяча.

6' Ааронсон со штрафного исполнил заброс на левый край штрафной, но мяч пошел чуть сильнее, чем требовалось.

5' Фас откровенно хватает за корпус Ааронсона в центральной зоне, еще один "стандарт" на чужой половине зарабатывает "Лидс".

4' "Лидс" ушел недалеко от зоны вылета с двумя победами и 6-матчевой безвыигрышной серией, но у команды Джесси Марша хотя бы по продвинутым метрикам всё не так плохо.

3' "Лестер" начинает эту встречу снова в качестве последней команды АПЛ, всего одна победа у команды Брендана Роджерса над соседом по таблице "Ноттингемом", но пока отставки главного тренера не происходит.

2' Два угловых кряду исполнили футболисты "Лидса", но создать остроты у ворот Уорда гостям пока не удается.

1' Штрафной в центральной зоне уже на первых секундах заработали гости, после навеса со "стандарта" Сумаре выбил мяч за лицевую линию.