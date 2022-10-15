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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Лестер
 
Позже
Лидс
Прогнозы 36
Лестер 63.9% (23)
X 27.8% (10)
Лидс 8.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Лидс
3.60
3.80
3.24
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Лидс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.5
Дака Патсон 3 0.3
Барнс Харви 2 0.2
Кастань Тимоти 1 0.1
Ихеаначо Келечи 1 0.1
Тилеманс Юри 1 (1) 0.1
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.1
Варди Джейми 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.44
Синистерра Луис 2 0.22
Харрисон Джек 1 0.11
Стрёйк Паскаль 1 0.11
Ааронсон Бренден 1 0.11
Рока Марк 1 0.11
Эйлинг Люк 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Кох Робин 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

19
4
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
1
25%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
9
38%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2
Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
11. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
12. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
16. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 58 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Лестер 63.9% (23)
    X 27.8% (10)
    Лидс 8.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Лидс
    3.60
    3.80
    3.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Лидс

    Исход игры
    Лестер
    63.9% (23)
    Ничья
    27.8% (10)
    Лидс
    8.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (12)
    Меньше
    66.67% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (9)
    2:1 Лестер
    22.2% (8)
    1:0 Лестер
    19.4% (7)
    2:0 Лестер
    16.7% (6)
    1:2 Лидс
    5.6% (2)
    3:1 Лестер
    5.6% (2)
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    Лестер
    Лидс
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