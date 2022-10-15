Тур: 12. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Питер Банкс
История личных встреч
Лестер
Лидс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.5
|Дака Патсон
|3
|0.3
|Барнс Харви
|2
|0.2
|Кастань Тимоти
|1
|0.1
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.1
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.1
|Варди Джейми
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.44
|Синистерра Луис
|2
|0.22
|Харрисон Джек
|1
|0.11
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.11
|Ааронсон Бренден
|1
|0.11
|Рока Марк
|1
|0.11
|Эйлинг Люк
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Кох Робин
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
19
4
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
1
5%
1
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
1
25%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
9
38%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2
Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Лестер - Лидс
Исход игры
Лестер
63.9% (23)
Ничья
27.8% (10)
Лидс
8.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (12)
Меньше
66.67% (24)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (9)
2:1 Лестер
22.2% (8)
1:0 Лестер
19.4% (7)
2:0 Лестер
16.7% (6)
1:2 Лидс
5.6% (2)
3:1 Лестер
5.6% (2)
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