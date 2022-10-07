Тур: 12. Стадион: Екатеринбург Арена.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Урал
Химки
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3
|0.27
|Каштанов Алексей
|2
|0.18
|Ранджелович Лазар
|1
|0.09
|Мишкич Даниэль
|1
|0.09
|Юшин Александр
|1
|0.09
|Быковский Илья
|1
|0.09
|Газинский Юрий
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.36
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.18
|Мирзов Резиуан
|2
|0.18
|Ломовицкий Александр
|1
|0.09
|Кухарчук Илья
|1
|0.09
|Магомедов Бутта
|1
|0.09
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Бевеев Мингиян
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|Волков Захар
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
6
46%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
19%
9
41%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1
Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1
Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Химки
Исход игры
Урал
78.5% (113)
Ничья
13.9% (20)
Химки
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
63.11% (77)
Нет
36.89% (45)
Популярный счёт
2:1 Урал
38.2% (55)
1:0 Урал
22.9% (33)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Урал
7.6% (11)
3:1 Урал
2.1% (3)
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