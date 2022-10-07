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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Урал
 
Позже
Химки
Прогнозы 143
Урал 78.3% (112)
X 14% (20)
Химки 7.7% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Химки
4.70
4.10
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
24
Филипенко
Егор
4
Иллой-Айет
Эммерсон
3
Гогличидзе
Лео
6
Сиссе
Ибраима
18
Газинский
Юрий
9
Ранджелович
Лазар
19
Мишкич
Даниэль
7
Юшин
Александр
79
Каштанов
Алексей
22
Лантратов
Илья
19
Чёрный
Артур
8
Глушаков
Денис
25
Филин
Александр
17
Зуев
Александр
4
Идову
Брайн
Оладапо
97
Магомедов
Бутта
99
Гулиев
Аяз
10
Долгов
Александр
9
Руденко
Александр
Александрович
87
Боженов
Кирилл
Урал
4-2-3-1
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Урал
Химки

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.27
Каштанов Алексей 2 0.18
Ранджелович Лазар 1 0.09
Мишкич Даниэль 1 0.09
Юшин Александр 1 0.09
Быковский Илья 1 0.09
Газинский Юрий 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.36
Руденко Александр Александрович 2 0.18
Мирзов Резиуан 2 0.18
Ломовицкий Александр 1 0.09
Кухарчук Илья 1 0.09
Магомедов Бутта 1 0.09
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Бевеев Мингиян 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Железнов Юрий 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
6
46%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
19%
9
41%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1
Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1
Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Урал" - "Химки", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 143
Урал 78.3% (112)
X 14% (20)
Химки 7.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Химки
4.70
4.10
4.90
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Прогнозы на матч Урал - Химки

Исход игры
Урал
78.5% (113)
Ничья
13.9% (20)
Химки
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
63.11% (77)
Нет
36.89% (45)
Популярный счёт
2:1 Урал
38.2% (55)
1:0 Урал
22.9% (33)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Урал
7.6% (11)
3:1 Урал
2.1% (3)
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