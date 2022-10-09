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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 155
Спартак Москва 87.7% (136)
X 7.7% (12)
Крылья Советов 4.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
4.60
4.40
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
18
Умяров
Наиль
25
Пруцев
Данил
47
Зобнин
Роман
7
Соболев
Александр
Сергеевич
11
Николсон
Шамар
10
Промес
Куинси
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
31
Зотов
Георгий
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амер
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
Спартак Москва
4-1-2-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 9 (1) 0.82
Соболев Александр Сергеевич 4 0.36
Зобнин Роман 2 0.18
Мозес Виктор 2 0.18
Мартинс Кристофер 1 0.09
Рыбус Мацей 1 0.09
Игнатов Михаил 1 0.09
Зиньковский Антон 1 0.09
Николсон Шамар 1 0.09
Денисов Даниил 1 0.09
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.36
Ежов Роман 2 0.18
Коваленко Александр 1 0.09
Якуба Денис 1 0.09
Пиняев Сергей 1 0.09
Шитов Владислав 1 0.09
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Промес Куинси 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Бейл Гленн 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
2
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
100%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
5
45%
61-75
7
30%
1
9%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
6
46%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0
Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0
Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
4. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
5. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Спартак" сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 155
Спартак Москва 87.7% (136)
X 7.7% (12)
Крылья Советов 4.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
4.60
4.40
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов

Исход игры
Спартак Москва
88.3% (143)
Ничья
7.4% (12)
Крылья Советов
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.12% (68)
Меньше
41.88% (49)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
29.6% (48)
2:0 Спартак Москва
17.9% (29)
1:0 Спартак Москва
9.9% (16)
3:1 Спартак Москва
8.6% (14)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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Спартак Москва
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