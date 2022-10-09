Тур: 12. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
18
Умяров
Наиль
25
Пруцев
Данил
47
Зобнин
Роман
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
32 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Спартак Москва
Крылья Советов
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
24 матча
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|9 (1)
|0.82
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0.36
|Зобнин Роман
|2
|0.18
|Мозес Виктор
|2
|0.18
|Мартинс Кристофер
|1
|0.09
|Рыбус Мацей
|1
|0.09
|Игнатов Михаил
|1
|0.09
|Зиньковский Антон
|1
|0.09
|Николсон Шамар
|1
|0.09
|Денисов Даниил
|1
|0.09
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.36
|Ежов Роман
|2
|0.18
|Коваленко Александр
|1
|0.09
|Якуба Денис
|1
|0.09
|Пиняев Сергей
|1
|0.09
|Шитов Владислав
|1
|0.09
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Промес Куинси
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
2
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
100%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
5
45%
61-75
7
30%
1
9%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
6
46%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0
Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0
Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов
Исход игры
Спартак Москва
88.3% (143)
Ничья
7.4% (12)
Крылья Советов
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.12% (68)
Меньше
41.88% (49)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
29.6% (48)
2:0 Спартак Москва
17.9% (29)
1:0 Спартак Москва
9.9% (16)
3:1 Спартак Москва
8.6% (14)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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