  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Оренбург
0:1
Первый тайм: 33'
Ахмат
0'
0:1
28' Гол
Конате Мохамед

Ход матча

28'
0:1
Конате Мохамед
Прогнозы 139
Оренбург 48.2% (67)
X 35.3% (49)
Ахмат 16.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ахмат
2.95
3.84
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Кеняйкин
Алексей
22
Павловец
Александр
15
Гойкович
Ренато
3
Сиваков
Михаил
19
Эктов
Александр
11
Стаматов
Матео
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
Габриэль
80
Марин
Джимми
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
77
Сычевой
Владимир
88
Шелия
Гиорги
17
Карапузов
Владислав
23
Швец
Антон
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
25
Трошечкин
Александр
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
21
Олейников
Иван
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
Оренбург
3-4-2-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Оренбург
Ахмат

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 6 (1) 0.5
Марин Джимми 3 (1) 0.25
Аюпов Тимур 3 0.25
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.17
Эктов Александр 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.25
Трошечкин Александр 2 0.17
Садулаев Лечи 2 0.17
Швец Антон 2 0.17
Бериша Бернард 2 0.17
Тимофеев Артём 2 0.17
Журавлёв Юрий 1 0.08
Ильин Владимир 1 0.08
Агаларов Гамид 1 0.08
Харин Евгений 1 0.08
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Садулаев Лечи 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
8
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
5
25%
0
0%
1-15
5
25%
3
38%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
2
10%
2
25%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
6
35%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
6
22%
5
29%
29%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
3
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1
Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Ахмат 1:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 17 20
8. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Оренбург 0:1 Заявка 12 5 0 7 18 - 28 15
10. Пари НН 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
4. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
5. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
7. Оренбург 0:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН 0:0 Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Пари НН 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    По флангу отдавал пас Эктов на ход Марину, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 34'
    Зацепился за мяч у лицевой линии Конате и выдал пас в штрафную на Олейникова, но том пробить не позволил Сиваков.
  • 33'
    В центре поля получил по голове Карапузов в верховой борьбе против Флорентина. Штрафной удар исполнят гости.
  • 32'
    Хорошим пасом Бериша нашел в штрафной соперника Олейникова, который с разворота пробил в дальний угол, но угодил с защитника.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Флорентин и выдал пас поперек на Марина, но вышел за пределы штрафной Шелия и головой вынес мяч в аут.
  • 30'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Бериша, расшатал защитника и пробил в ближний угол, но немного неточно.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мохамед Конате! Подключился к атаке своей команды Богосавац по флангу и выдал отличный пас на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Конате и в падении отправил мяч в сетку.
  • 28'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Флорентин после скидки от Сычевого, но мяч полетел крайне неточно.
  • 27'
    Со штрафного подавал Марин на дальнюю штангу, где пробил головой Гойкович, но мяч полетел выше перекладины.
  • 26'
    В центре поля получил по ногам Сычевой в борьбе против Трошечкина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 25'
    Эктов забросил в штрафную, куда ворвался на скорости Марин и пробил с ходу, но точности ему явно не хватило.
  • 24'
    Карапузов по флангу отдавал пас на ход Олейникову, но тот не понял задумки партнера и не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 23'
    Мягко забросил в штрафную соперника Аюпов на ход Сычевому, но вышел из ворот Шелия и перехватил мяч.
  • 22'
    Мог убегать на ворота соперника Марин после паса от Эктова, но его от мяча оттеснил корпусом грамотно Швец.
  • 21'
    Со штрафного Бериша попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Перед своей штрафной Сычевой заехал по ногам Богосавацу. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 19'
      Диагональ исполнял Сиваков на правый фланг, куда забегал Марин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 18'
      Убежал по правому флангу в атаку Карапузов и выдал пас в штрафную на Олейникова, но выстрел в касание последнего накрыли защитники.
    • 17'
      После подачи с угла поля от Бериши пробивал головой с линии вратарской Швец, но точно в руки голкиперу.
    • 16'
      Со штрафного Бериша закрутил на дальнюю штангу, но здесь Кеняйкин на выходе кулаком вынес мяч подальше.
    • 15'
      На фанге грамотно подставился Бериша и заработал для своей команды опасный штрафной удар.
    • Угловой
      14'
      Бериша попытался с левого фланга прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 13'
      С правого фланга прострелил на дальнюю штангу Марин, но здесь Сычевой не успел в падении подставить ногу.
    • 12'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Вера и пробил с лету, но на пути мяча оказалась спина Быстрова.
    • 11'
      Со штрафного подавал Марин на дальнюю штангу, но на выходе Шелия перехватил этот пас без особых проблем.
    • 10'
      На фланге получил по ногам Флорентин в борьбе против Карапузова. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Сычевой после заброса от Аюпова, но вышел за пределы штрафной Шелия и отвел угрозу.
    • 8'
      На фланге получил Олейников по ногам от Стаматова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ахмата".
    • 7'
      Сместился с правого фланга в центр Трошечкин и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Сивакова.
    • 6'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Олейников на ход Конате, но перехватил мяч в последний момент Гойкович.
    • 5'
      Прорвался по левой бровке Бериша, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч оказался в руках Кеняйкина.
    • 4'
      Со штрафного навесил Марин на дальнюю штангу, но здесь головой пробил Аюрпов намного выше перекладины.
    • 3'
      На чужой половине поля получил по ногам Вера в борьбе против Трошечкина. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Оренбург 0:1 Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Ахмат

    Исход игры
    Оренбург
    48.2% (67)
    Ничья
    35.3% (49)
    Ахмат
    16.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (100)
    Нет
    16.67% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (40)
    2:1 Оренбург
    24.5% (34)
    1:0 Оренбург
    11.5% (16)
    1:2 Ахмат
    9.4% (13)
    2:2 Ничья
    5.8% (8)
    2:0 Оренбург
    1.4% (2)
    3:1 Оренбург
    1.4% (2)
    0:1 Ахмат
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оренбург
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     