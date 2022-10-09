Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мохамед Конате! Подключился к атаке своей команды Богосавац по флангу и выдал отличный пас на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Конате и в падении отправил мяч в сетку.

Выиграл подбор у штрафной соперника Бериша, расшатал защитника и пробил в ближний угол, но немного неточно.

Ушел от соперника по флангу Флорентин и выдал пас поперек на Марина, но вышел за пределы штрафной Шелия и головой вынес мяч в аут.

Хорошим пасом Бериша нашел в штрафной соперника Олейникова, который с разворота пробил в дальний угол, но угодил с защитника.

В центре поля получил по голове Карапузов в верховой борьбе против Флорентина. Штрафной удар исполнят гости.

Зацепился за мяч у лицевой линии Конате и выдал пас в штрафную на Олейникова, но том пробить не позволил Сиваков.

По флангу отдавал пас Эктов на ход Марину, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

Со штрафного Бериша попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

Мог убегать на ворота соперника Марин после паса от Эктова, но его от мяча оттеснил корпусом грамотно Швец.

Мягко забросил в штрафную соперника Аюпов на ход Сычевому, но вышел из ворот Шелия и перехватил мяч.

Карапузов по флангу отдавал пас на ход Олейникову, но тот не понял задумки партнера и не смог догнать мяч в пределах поля.

Эктов забросил в штрафную, куда ворвался на скорости Марин и пробил с ходу, но точности ему явно не хватило.

В центре поля получил по ногам Сычевой в борьбе против Трошечкина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного подавал Марин на дальнюю штангу, где пробил головой Гойкович, но мяч полетел выше перекладины.

С дальней дистанции пробивал по воротам Флорентин после скидки от Сычевого, но мяч полетел крайне неточно.

20' Перед своей штрафной Сычевой заехал по ногам Богосавацу. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

19' Диагональ исполнял Сиваков на правый фланг, куда забегал Марин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

18' Убежал по правому флангу в атаку Карапузов и выдал пас в штрафную на Олейникова, но выстрел в касание последнего накрыли защитники.

17' После подачи с угла поля от Бериши пробивал головой с линии вратарской Швец, но точно в руки голкиперу.

16' Со штрафного Бериша закрутил на дальнюю штангу, но здесь Кеняйкин на выходе кулаком вынес мяч подальше.

15' На фанге грамотно подставился Бериша и заработал для своей команды опасный штрафной удар.

14' Бериша попытался с левого фланга прострелить в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

13' С правого фланга прострелил на дальнюю штангу Марин, но здесь Сычевой не успел в падении подставить ногу.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Вера и пробил с лету, но на пути мяча оказалась спина Быстрова.