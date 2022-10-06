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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Ахмат

История личных встреч

Оренбург
Ахмат

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 6 (1) 0.55
Марин Джимми 3 (1) 0.27
Аюпов Тимур 3 0.27
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.18
Эктов Александр 1 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.09
Башич Иван 1 0.09
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.27
Трошечкин Александр 2 0.18
Садулаев Лечи 2 0.18
Швец Антон 2 0.18
Бериша Бернард 2 0.18
Тимофеев Артём 2 0.18
Журавлёв Юрий 1 0.09
Ильин Владимир 1 0.09
Агаларов Гамид 1 0.09
Харин Евгений 1 0.09
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Садулаев Лечи 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
8
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
5
25%
0
0%
1-15
5
25%
3
38%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
2
10%
2
25%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
6
35%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
6
22%
5
29%
29%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
3
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1
Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 54
    Оренбург 51.9% (28)
    X 33.3% (18)
    Ахмат 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Ахмат
    2.87
    3.74
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат

    Исход игры
    Оренбург
    52.8% (28)
    Ничья
    32.1% (17)
    Ахмат
    15.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Оренбург
    22.6% (12)
    1:0 Оренбург
    13.2% (7)
    1:2 Ахмат
    11.3% (6)
    2:2 Ничья
    7.5% (4)
    2:0 Оренбург
    3.8% (2)
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    Оренбург
    Ахмат
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