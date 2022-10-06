Тур: 12. Стадион: Газовик.
История личных встреч
Оренбург
Ахмат
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|6 (1)
|0.55
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.27
|Аюпов Тимур
|3
|0.27
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.18
|Эктов Александр
|1
|0.09
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.09
|Башич Иван
|1
|0.09
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3
|0.27
|Трошечкин Александр
|2
|0.18
|Садулаев Лечи
|2
|0.18
|Швец Антон
|2
|0.18
|Бериша Бернард
|2
|0.18
|Тимофеев Артём
|2
|0.18
|Журавлёв Юрий
|1
|0.09
|Ильин Владимир
|1
|0.09
|Агаларов Гамид
|1
|0.09
|Харин Евгений
|1
|0.09
|Олейников Иван
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|5
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Садулаев Лечи
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
20
8
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
5
25%
0
0%
1-15
5
25%
3
38%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
2
10%
2
25%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
6
35%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
6
22%
5
29%
29%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
3
11%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1
Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат
Исход игры
Оренбург
52.8% (28)
Ничья
32.1% (17)
Ахмат
15.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (13)
2:1 Оренбург
22.6% (12)
1:0 Оренбург
13.2% (7)
1:2 Ахмат
11.3% (6)
2:2 Ничья
7.5% (4)
2:0 Оренбург
3.8% (2)
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