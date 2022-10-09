Первый тайм

29' Стоцкий уступил место на поле Рыбчинскому. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. Пожелаем 89-му номеру гостей скорейшего выздоровления.

28' Стоцкий показал сейчас в сторону скамейки, что не может он продолжить встречу. Судя по всему, в одном из игровых эпизодов получил футболист травму.

27' Каймаков из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел слишком высоко и далеко. Не удалось 27-му номеру поразить створ.

25' Стоцкий у нас также на карточку желтого цвета наиграл. Снес он соперника на газон, за что был наказан "горчичником". Отметим это в протоколе.

24' Сулейманов сумел у бровки сейчас догнать снаряд, но остановил в подкате сферу уже рукой. Фол был очевидный, так что игра остановлена.

23' Середина первого тайма у нас идет. "Пари НН" продолжает прессинговать "Торпедо" своего соперника. Команда хозяев не встречается со снарядом стабильно, а потому много сил и энергии отдает на отбор.