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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 32'
Пари НН
0'
6' Желтая карточка
Савич Игор
15' Желтая карточка
Нетфуллин Равиль
27' Желтая карточка
Стоцкий Дмитрий
12
Бабурин
Егор
52
Нетфуллин
Равиль
4
Кожемякин
Олег
3
Кутепов
Илья
28
Смольников
Игорь
90
Роганович
Боян
27
Каймаков
Михаил
24
Савич
Игор
97
Чурич
Марио
18
Караев
Давид
10
Лебеденко
Игорь
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
17
Набиуллин
Эльмир
8
Майга
Мамаду
14
Михайлов
Ярослав
9
Кротов
Вячеслав
10
Жоао
Фелисио
Мендеш
93
Сулейманов
Тимур
Торпедо Москва
3-4-2-1
Пари НН
3-4-2-1

История личных встреч

Торпедо Москва
Пари НН

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПД
3:0
ПД
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.08
Лебеденко Игорь 1 0.08
Караев Давид 1 0.08
Шапич Стефан 1 0.08
Померко Алексей 1 (1) 0.08
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.42
Калинский Николай 4 (4) 0.33
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.17
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.17
Стоцкий Дмитрий 1 0.08
Кротов Вячеслав 1 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.08
Майга Мамаду 1 0.08
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Нетфуллин Равиль 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Савич Игор 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени 1 0
Смольников Игорь 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Роганович Боян 1 0
Турищев Максим 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Калинский Николай 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
8
47%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
40%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
6
24%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Ахмат 1:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 17 20
8. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Оренбург 0:1 Заявка 12 5 0 7 18 - 28 15
10. Пари НН 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
4. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
5. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
7. Оренбург 0:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН 0:0 Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Пари НН 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    29'
    Стоцкий уступил место на поле Рыбчинскому. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. Пожелаем 89-му номеру гостей скорейшего выздоровления.
  • Травма, повреждение
    28'
    Стоцкий показал сейчас в сторону скамейки, что не может он продолжить встречу. Судя по всему, в одном из игровых эпизодов получил футболист травму.
  • 27'
    Каймаков из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел слишком высоко и далеко. Не удалось 27-му номеру поразить створ.
  • Желтая карточка
    25'
    Стоцкий у нас также на карточку желтого цвета наиграл. Снес он соперника на газон, за что был наказан "горчичником". Отметим это в протоколе.
  • 24'
    Сулейманов сумел у бровки сейчас догнать снаряд, но остановил в подкате сферу уже рукой. Фол был очевидный, так что игра остановлена.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идет. "Пари НН" продолжает прессинговать "Торпедо" своего соперника. Команда хозяев не встречается со снарядом стабильно, а потому много сил и энергии отдает на отбор.
  • 21'
    Оба наставника продолжают у кромки поля сейчас фигурируют. Все гонят вперед свои коллективы, пытаясь подбодрить на дальнейшие успехи.
  • Опасный момент
    20'
    Стоцкий получил мяч на линии штрафной, после чего нанес удар в сторону ворот, после чего мяч полетел чуть выше цели. Было поистине опасно!
  • 19'
    Сулейманов с левого края входил в чужую штрафную. Простреливал он сферу в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.
  • 18'
    "Торпедо" в центре поля со снарядом сейчас. Команда из Москвы контролирует сферу в районе центрального круга, но вперед не бежит.
  • Анонс
    16'
    Процент владения мячом у нас в пользу "Пари НН", что, в принципе, было ожидаемо. Причем по проценту владения 35% против 65%.
  • Желтая карточка
    15'
    Снова Мендеш в центре внимания. Нетфуллин на нем фолит. В итоге рефери показывает игроку карточку желтого цвета. Предупреждение заслуженное.
  • 14'
    Ле Таллек снова по левому краю прошел к воротам соперника, после чего попытался выполнить прострельный пас на дальний угод вратарской, где никого не оказалось.
  • Замена
    13'
    Ле Таллек вместо Кутепова на поле в составе команды хозяев появился. Первая ротация в нашем матче, и сразу же вынужденного характера.
  • Травма, повреждение
    11'
    Кутепов получил повреждение сейчас. Медики вышли на футбольное поле. С большой долей вероятности Илья встречу продолжить не сможет.
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    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! И снова в атаке гости. Стоцкий после передачи от Мендеша наносил удар по воротам "Торпедо", но направил он тут сфера значительно выше цели!
    • 9'
      Определенно активнее пока что команда гостей. Постоянно в прессинге нижегородцы своего соперника держать. Активность невероятная со стороны приезжего коллектива.
    • Желтая карточка
      7'
      Савич у "Торпедо" за грубый фол получает карточку желтого цвета. Впервые в матче к своему волшебному кармашку обращается. Стоит отметить, что весьма оправданно.
    • 6'
      В атаке Мендеш был уличен. С левого края простреливал он сферу в центр штрафной, но почему-то никто из партнеров его в этой ситуации не поддержал.
    • Офсайд
      5'
      И снова момент у Сулейманова, который слева в чужой штрафной получил мяч, после чего нанес удар по рамке, но в цель не сумел попасть. "Вне игры" у него было.
    • Офсайд
      4'
      МОМЕНТ! Разыграли атаку у ворот соперника гости. Сулейманов с близкого расстояния переправлял сферу в ворота, но каким-то образом направил мяч выше перекладины. Правда, там офсайд был зафиксирован у игрока атаки гостей.
    • 2'
      Футболисты "Торпедо" предстали на поле в черно-белых цветах, тогда как игроки "Пари НН" вышли на футбольный газон в чисто синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия);
      Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия);
      Резервный: Константин Юданов (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 12-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки московского «Торпедо» и нижегородского «Пари НН». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лужники».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Торпедо Москва
    31.7% (45)
    Ничья
    34.5% (49)
    Пари НН
    33.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    74.17% (89)
    Нет
    25.83% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (45)
    2:1 Торпедо Москва
    15.5% (22)
    1:2 Пари НН
    12.7% (18)
    1:0 Торпедо Москва
    10.6% (15)
    0:1 Пари НН
    7.7% (11)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    1:3 Пари НН
    1.4% (2)
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    Торпедо Москва
    Пари НН
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