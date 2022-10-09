Тур: 12. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
6' Желтая карточкаСавич Игор
15' Желтая карточкаНетфуллин Равиль
27' Желтая карточкаСтоцкий Дмитрий
Ход матча
12
Бабурин
Егор
24
Савич
Игор
97
Чурич
Марио
18
Караев
Давид
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Савич ИгорПолузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Нападающий
-
26 Коста МаркНападающий
-
55 Лаптев ДенисНападающий
-
Главный тренер: Савичев Николай
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Торпедо Москва
Пари НН
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.08
|Караев Давид
|1
|0.08
|Шапич Стефан
|1
|0.08
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.42
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.33
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.17
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.17
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.08
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.08
|Майга Мамаду
|1
|0.08
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Савич Игор
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен Венсан Дени
|1
|0
|Смольников Игорь
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Майга Мамаду
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
8
47%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
40%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
6
24%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|12
|5
|0
|7
|18 - 28
|15
|10.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|7.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Пари НН
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Пари НН
Исход игры
Торпедо Москва
31.7% (45)
Ничья
34.5% (49)
Пари НН
33.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (45)
Меньше
62.5% (75)
Обе команды забьют
Да
74.17% (89)
Нет
25.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
2:1 Торпедо Москва
15.5% (22)
1:2 Пари НН
12.7% (18)
1:0 Торпедо Москва
10.6% (15)
0:1 Пари НН
7.7% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Пари НН
1.4% (2)
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