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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 51
Торпедо Москва 41.2% (21)
X 37.3% (19)
Пари НН 21.6% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Пари НН
2.75
3.42
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Пари НН

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПД
3:0
ПД
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.09
Лебеденко Игорь 1 0.09
Караев Давид 1 0.09
Шапич Стефан 1 0.09
Померко Алексей 1 (1) 0.09
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.45
Калинский Николай 4 (4) 0.36
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.18
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.18
Стоцкий Дмитрий 1 0.09
Кротов Вячеслав 1 0.09
Гоцук Кирилл 1 0.09
Майга Мамаду 1 0.09
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени 1 0
Смольников Игорь 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Роганович Боян 1 0
Турищев Максим 1 0
Савич Игор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Калинский Николай 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
8
47%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
40%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
6
24%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Торпедо Москва 41.2% (21)
    X 37.3% (19)
    Пари НН 21.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Пари НН
    2.75
    3.42
    3.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Торпедо Москва
    42% (21)
    Ничья
    36% (18)
    Пари НН
    22% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (18)
    2:1 Торпедо Москва
    24% (12)
    1:0 Торпедо Москва
    14% (7)
    1:2 Пари НН
    12% (6)
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    Торпедо Москва
    Пари НН
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