Тур: 12. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Пари НН
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.09
|Лебеденко Игорь
|1
|0.09
|Караев Давид
|1
|0.09
|Шапич Стефан
|1
|0.09
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.45
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.36
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.18
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.18
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.09
|Кротов Вячеслав
|1
|0.09
|Гоцук Кирилл
|1
|0.09
|Майга Мамаду
|1
|0.09
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен Венсан Дени
|1
|0
|Смольников Игорь
|1
|0
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Майга Мамаду
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
8
47%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
10
40%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
5
25%
61-75
6
24%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3
Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1
Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Пари НН
Исход игры
Торпедо Москва
42% (21)
Ничья
36% (18)
Пари НН
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (18)
2:1 Торпедо Москва
24% (12)
1:0 Торпедо Москва
14% (7)
1:2 Пари НН
12% (6)
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