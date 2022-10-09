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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 151
Ростов 65.6% (99)
X 24.5% (37)
Краснодар 9.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Краснодар
3.45
3.90
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
5
Терентьев
Денис
18
Прохин
Данила
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Да
Силва
Панталеао
Кайо
Фернандо
80
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
16
Гонсалвеш
Перейра
де
Пина
Кевин
Ленини
11
Ионов
Алексей
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
Ростов
4-1-4-1
Краснодар
4-1-4-1

История личных встреч

Ростов
Краснодар

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.64
Полоз Дмитрий 6 (4) 0.55
Уткин Даниил 3 0.27
Глебов Данил 1 0.09
Байрамян Хорен 1 0.09
Мельников Степан 1 0.09
Осипенко Максим 1 (1) 0.09
Миронов Алексей 0 0
Сильянов Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 8 (3) 0.73
Олусегун Олакунле 3 0.27
Кордоба Джон 2 0.18
Рамирес Кристиан 2 0.18
Ионов Алексей 2 0.18
Кривцов Никита 1 0.09
Ахметов Ильзат 1 0.09
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.09
Кутовой Максим 1 0.09
Баньяц Михайло 0 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Сильянов Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Да Силва Панталеао Кайо Фернандо 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 1 0
Олусегун Олакунле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
8
35%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1
Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
4. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
5. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
    Ассистент: Дмитрий Сафьян (Москва, Россия);
    Ассистент: Наиль Сейфетдинов (Казань, Россия);
    Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 12-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Ростова» и «Краснодара». Встреча состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арене».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 151
Ростов 65.6% (99)
X 24.5% (37)
Краснодар 9.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Краснодар
3.45
3.90
3.90
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

Исход игры
Ростов
64.7% (101)
Ничья
23.7% (37)
Краснодар
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
70.25% (85)
Меньше
29.75% (36)
Обе команды забьют
Да
86.78% (105)
Нет
13.22% (16)
Популярный счёт
2:1 Ростов
40.4% (63)
1:1 Ничья
12.8% (20)
1:0 Ростов
9.6% (15)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:2 Краснодар
3.2% (5)
3:2 Ростов
1.9% (3)
3:1 Ростов
1.3% (2)
2:3 Краснодар
1.3% (2)
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