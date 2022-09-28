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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 52
Ростов 67.3% (35)
X 21.2% (11)
Краснодар 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Краснодар
3.75
3.98
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Краснодар

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.64
Полоз Дмитрий 6 (4) 0.55
Уткин Даниил 3 0.27
Глебов Данил 1 0.09
Байрамян Хорен 1 0.09
Мельников Степан 1 0.09
Осипенко Максим 1 (1) 0.09
Миронов Алексей 0 0
Сильянов Александр 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 8 (3) 0.73
Олусегун Олакунле 3 0.27
Кордоба Джон 2 0.18
Рамирес Кристиан 2 0.18
Ионов Алексей 2 0.18
Кривцов Никита 1 0.09
Ахметов Ильзат 1 0.09
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.09
Кутовой Максим 1 0.09
Баньяц Михайло 0 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Сильянов Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Да Силва Панталеао Кайо Фернандо 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 1 0
Олусегун Олакунле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
8
35%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1
Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 2 0 32 - 4 29
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 11 6 4 1 20 - 15 22
4. Спартак Москва Заявка 11 7 1 3 24 - 12 22
5. Краснодар Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Ахмат Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
8. Динамо Москва Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
10. Пари НН Заявка 11 3 3 5 17 - 20 12
11. Крылья Советов Заявка 11 2 5 4 10 - 14 11
12. Факел Заявка 11 1 6 4 15 - 22 9
13. Локомотив Москва Заявка 11 2 3 6 15 - 22 9
14. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Урал Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
16. Торпедо Москва Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
12. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Краснодар Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 10 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 7 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ростов 67.3% (35)
    X 21.2% (11)
    Краснодар 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Краснодар
    3.75
    3.98
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

    Исход игры
    Ростов
    66.7% (34)
    Ничья
    21.6% (11)
    Краснодар
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    1:0 Ростов
    9.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:2 Краснодар
    5.9% (3)
    3:2 Ростов
    3.9% (2)
    2:3 Краснодар
    3.9% (2)
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    Краснодар
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