Тур: 12. Стадион: Ростов Арена.
История личных встреч
Ростов
Краснодар
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|7 (1)
|0.64
|Полоз Дмитрий
|6 (4)
|0.55
|Уткин Даниил
|3
|0.27
|Глебов Данил
|1
|0.09
|Байрамян Хорен
|1
|0.09
|Мельников Степан
|1
|0.09
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.09
|Миронов Алексей
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|8 (3)
|0.73
|Олусегун Олакунле
|3
|0.27
|Кордоба Джон
|2
|0.18
|Рамирес Кристиан
|2
|0.18
|Ионов Алексей
|2
|0.18
|Кривцов Никита
|1
|0.09
|Ахметов Ильзат
|1
|0.09
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.09
|Кутовой Максим
|1
|0.09
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Чернов Евгений
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Да Силва Панталеао Кайо Фернандо
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
8
35%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1
Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 4
|29
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Ахмат
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Пари НН
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 22
|9
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 22
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|10 (4)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|7 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Исход игры
Ростов
66.7% (34)
Ничья
21.6% (11)
Краснодар
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Ростов
47.1% (24)
1:1 Ничья
13.7% (7)
1:0 Ростов
9.8% (5)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:2 Краснодар
5.9% (3)
3:2 Ростов
3.9% (2)
2:3 Краснодар
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!