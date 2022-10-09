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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Гуанчжоу Эвергранд
0:2
Перерыв
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
24' Гол
Yilin Yang
0:2
33' Гол
Вуканович Алекса

Ход матча

24'
0:1
Yilin Yang
(Rodrigo Henrique)
33'
0:2
Вуканович Алекса
(Tze-Nam Yue)
39'
Mingmin Cai
Yu Hou
 
40'
Ling Jie
Kaiyuan Tan
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Мэйчжоу Хакка
5.54
3.65
1.78
Все Коэффициенты
19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
46
Цзюньминь
Хао
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
40
Kaiyuan
Tan
17
Liyn
Yang
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
7
Yi
Guo
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.2
Liyn Yang 4 0.2
Dinghao Yan 1 (1) 0.05
Ling Jie 1 0.05
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 8 0.4
Rodrigo Henrique 5 0.25
Косович Небойша 4 (1) 0.2
Хунбо Инь 3 0.15
Guokang Chen 3 0.15
Yilin Yang 3 0.15
Wei Cui III 2 0.1
Дугалич Раде 2 0.1
Tze-Nam Yue 0 0
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Yu Hou 5 0
Вэй Ши-Хао 4 0
Dinghao Yan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Yang Li3 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Косович Небойша 3 0
Zhechao Chen 3 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

4
25
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 8
15 Не забивали 8
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
25%
2
8%
31-45
1
25%
6
24%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
50%
2
8%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Забито

10
29
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 5
0
0%
4
14%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
3
30%
5
17%
31-45
2
20%
6
21%
46-60
2
20%
8
28%
61-75
2
20%
3
10%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
7%
4
22%
1-15
6
21%
3
17%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
8
29%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 1:1 20 15 2 3 42 - 15 47
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Мэйчжоу Хакка 2:0 20 9 6 5 31 - 18 33
7. Чжэцзян Профессионал 0:0 20 8 9 3 28 - 15 33
8. Бэйцзин Гоань 1:1 20 8 7 5 30 - 28 31
9. Ченду Беттер Сити 0:1 20 8 7 5 20 - 19 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 1:0 20 6 7 7 28 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 0:0 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 0:0 20 5 3 12 22 - 38 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 20 3 3 14 11 - 29 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 2:0 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 0:0 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 1:1 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 1:0 13 5 4 4 20 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 0:0 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ухань Цзалл 0:0 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 2 2 6 7 - 10 8
16. Ченду Беттер Сити 0:1 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 1:1 13 9 1 3 27 - 13 28
3. Ченду Беттер Сити 0:1 14 7 3 4 13 - 12 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Чжэцзян Профессионал 0:0 11 2 7 2 13 - 12 13
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 2:0 8 3 3 2 6 - 4 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 0:0 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:0 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 1:0 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    5.54
    3.65
    1.78
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