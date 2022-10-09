Тур: 22. Стадион: Huadu Stadium. Главный судья: Jing Wang
0:2
Перерыв
Ход матча
24'
0:1
33'
0:2
39'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
40
Kaiyuan
Tan
17
Liyn
Yang
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
7
Yi
Guo
19
Yilin
Yang
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Kaiyuan TanНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Jihao Zhang
-
32 Shenping Huo
-
11 Zifeng Xie
-
28 Ling Jie
-
20 Shilong Wang
-
23 Jiaheng Li
-
-
22 Afrden Asqer
-
-
41 Bin Xu
-
33 Mingmin Cai
-
Главный тренер: Bo Fu
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
-
21 Wei Wang
-
33 Sheng Liu
-
37 Guokang Chen
-
-
-
28 Haochang Cai
-
Главный тренер: Milan Ristic
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.2
|Liyn Yang
|4
|0.2
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.05
|Ling Jie
|1
|0.05
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|8
|0.4
|Rodrigo Henrique
|5
|0.25
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.2
|Хунбо Инь
|3
|0.15
|Guokang Chen
|3
|0.15
|Yilin Yang
|3
|0.15
|Wei Cui III
|2
|0.1
|Дугалич Раде
|2
|0.1
|Tze-Nam Yue
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Yu Hou
|5
|0
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Dinghao Yan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Zhechao Chen
|3
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
4
25
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 8
15 Не забивали 8
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
25%
2
8%
31-45
1
25%
6
24%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
50%
2
8%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Забито
10
29
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 5
0
0%
4
14%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
3
30%
5
17%
31-45
2
20%
6
21%
46-60
2
20%
8
28%
61-75
2
20%
3
10%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
7%
4
22%
1-15
6
21%
3
17%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
8
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|20
|15
|2
|3
|42 - 15
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|20
|9
|6
|5
|31 - 18
|33
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|20
|8
|9
|3
|28 - 15
|33
|8.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|20
|8
|7
|5
|30 - 28
|31
|9.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|20
|8
|7
|5
|20 - 19
|31
|10.
|Чанчунь Ятай
|20
|6
|8
|6
|30 - 29
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|1:0
|20
|6
|7
|7
|28 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|0:0
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|0:0
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|20
|3
|3
|14
|11 - 29
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|1:0
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|10
|2
|2
|6
|7 - 10
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|13
|9
|1
|3
|27 - 13
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|14
|7
|3
|4
|13 - 12
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|7.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|11
|2
|7
|2
|13 - 12
|13
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|0:0
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|1:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6