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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Гуанчжоу Эвергранд
1:3
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
24' Гол
Yilin Yang
0:2
33' Гол
Вуканович Алекса
57' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
65' Желтая карточка
Yang Li3
66' Желтая карточка
Bowen Huang2
68' Желтая карточка
Rodrigo Henrique
68' Желтая карточка
Вуканович Алекса
1:2
70' Гол
Liyn Yang
76' Желтая карточка
Liang Shi
90' Желтая карточка
Wei Wang
1:3
90' Гол
Вуканович Алекса
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Yilin Yang
(Rodrigo Henrique)
33'
0:2
Вуканович Алекса
(Tze-Nam Yue)
40'
Mingmin Cai
Yu Hou
 
40'
Ling Jie
Kaiyuan Tan
 
46'
Bowen Huang2
Цзюньминь Хао
 
57'
Вэй Ши-Хао
 
60'
 
Wei Wang
Yi Guo
64'
Afrden Asqer
Вэй Ши-Хао
 
65'
Yang Li3
 
66'
Bowen Huang2
 
68'
 
Rodrigo Henrique
68'
 
Вуканович Алекса
70'
Liyn Yang
(Afrden Asqer)
1:2
74'
 
Guokang Chen
Yilin Yang
74'
 
Эгбучунам Чисом
Rodrigo Henrique
76'
 
Liang Shi
80'
Chenglin Zhang
Mingmin Cai
 
90'
 
Yihu Yang
Tze-Nam Yue
90'
 
Wei Wang
90'
1:3
Вуканович Алекса
(Guokang Chen)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
46
Цзюньминь
Хао
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
40
Kaiyuan
Tan
17
Liyn
Yang
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
7
Yi
Guo
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 5 0.25
Вэй Ши-Хао 4 0.2
Dinghao Yan 1 (1) 0.05
Ling Jie 1 0.05
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.45
Rodrigo Henrique 5 0.25
Косович Небойша 4 (1) 0.2
Guokang Chen 3 0.15
Хунбо Инь 3 0.15
Yilin Yang 3 0.15
Wei Cui III 2 0.1
Дугалич Раде 2 0.1
Tze-Nam Yue 0 0
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 3 0
Yang Li3 3 0
Guangliang Huang 3 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Bowen Huang2 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Zhechao Chen 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Забито

4
25
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 9
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
25%
2
8%
31-45
1
25%
6
24%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
2
50%
2
8%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
11 Не забивали 5
0
0%
4
13%
1-15
1
9%
4
13%
16-30
3
27%
6
19%
31-45
2
18%
6
19%
46-60
3
27%
8
25%
61-75
2
18%
4
13%
76-90

Пропущено

31
19
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
4
21%
1-15
7
23%
3
16%
16-30
2
6%
2
11%
31-45
8
26%
1
5%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
9
29%
29%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Чжэцзян Профессионал 20 9 8 3 31 - 15 35
6. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
7. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
8. Бэйцзин Гоань 20 8 7 5 32 - 30 31
9. Ченду Беттер Сити 20 8 7 5 20 - 20 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Чжэцзян Профессионал 11 3 6 2 16 - 12 15
8. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
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