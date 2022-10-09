Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Mingmin Cai получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Mingmin Cai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Liang Shi получил желтую карточку от судьи

74' Тактическая замена. Yilin Yang уходит с поля и его заменяет Guokang Chen

72' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гуанчжоу Эвергранд будет все-таки засчитан.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Afrden Asqer сделал результативную передачу.

70' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Вуканович Алекса получил желтую карточку от судьи

68' Rodrigo Henrique получил желтую карточку от судьи

67' Матч возобновлен

66' Хуанг Бовен получил желтую карточку от судьи

66' Tze-Nam Yue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Yang Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

64' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Вэй Ши-Хао уходит с поля и его заменяет Afrden Asqer

63' Вэй Ши-Хао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Вэй Ши-Хао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Хуанг Бовен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

54' Хуанг Бовен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

49' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля