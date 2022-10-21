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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вестерн Юнайтед
0:1
Второй тайм: 54'
Макартур
0'
14' Желтая карточка
Троизи Джеймс
22' Желтая карточка
Скотадис Джерри
0:1
24' Гол
Миллар Мэттью

Ход матча

14'
Троизи Джеймс
 
22'
 
Скотадис Джерри
24'
0:1
Миллар Мэттью
(Нун Крэйг)
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Макартур
4.30
3.70
3.80
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
14
Троизи
Джеймс
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
7
Да
Силва
Даниэль
27
Скотадис
Джерри
35
Туре
Альхассан
17
Нун
Крэйг
99
Арзани
Дэниел
31
Lachlan
Rose
Вестерн Юнайтед
Макартур

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Макартур

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

2:0
2:2
1:2
2:1
4:1

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1
Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Миллар Мэттью бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Jerry Skotadis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Макартур
4.30
3.70
3.80
Все Коэффициенты
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