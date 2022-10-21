Тур: 1.
Ход матча
10'
0:1
43'
13
Ajith
Kumar
21
Дас
Нараян
26
Дюкер
Юлиус
15
Тапа
Анируд
11
Rahim
Ali
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Jobby Justin
-
-
-
-
-
-
18 Sourav Das
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
21 Saviour Gama
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
Ченнаин
Гоа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0
Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0
Гоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2
Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3