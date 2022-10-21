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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Ченнаин
0:1
Второй тайм: 64'
Гоа
0'
0:1
10' Гол
Redeem Tlang
43' Желтая карточка
Тапа Анируд

Ход матча

10'
0:1
Redeem Tlang
(Noah Sadaoui)
43'
Тапа Анируд
 
57'
 
Ayush Chhetri
Redeem Tlang
57'
 
Brison Fernandes
Мартинс Глан
59'
 
Arshdeep Singh
Сингх Дхирадж
64'
Aakash Sangwan
Yumkhaibam Jiteshwor Singh
 
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Гоа
3.12
3.68
2.30
Все Коэффициенты
35
Devansh
Dabas
13
Ajith
Kumar
3
Дианье
Фаллу
6
Vafa
Hakhamaneshi
21
Дас
Нараян
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
26
Дюкер
Юлиус
15
Тапа
Анируд
66
Prasanth
Karuthadathkuni
11
Rahim
Ali
9
Слишкович
Петар
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
4
Anwar
Ali
8
Вальенте
Марк
27
Aibanbha
Dohling
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
Ченнаин
Гоа

История личных встреч

Ченнаин
Гоа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
0:5
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0
Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0
Гоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2
Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Тапа Анируд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Redeem Tlang бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Гоа
3.12
3.68
2.30
Все Коэффициенты
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