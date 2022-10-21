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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Ченнаин
0:2
Конец матча
Гоа
0'
0:1
11' Гол
Redeem Tlang
43' Желтая карточка
Тапа Анируд
0:2
90' Гол
Noah Sadaoui
90'+13
35
Devansh
Dabas
13
Ajith
Kumar
3
Дианье
Фаллу
6
Vafa
Hakhamaneshi
21
Дас
Нараян
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
26
Дюкер
Юлиус
15
Тапа
Анируд
66
Prasanth
Karuthadathkuni
11
Rahim
Ali
9
Слишкович
Петар
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
4
Anwar
Ali
8
Вальенте
Марк
27
Aibanbha
Dohling
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
Ченнаин
Гоа

История личных встреч

Ченнаин
Гоа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
0:5
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0
Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0
Гоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2
Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Тапа Анируд получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Redeem Tlang бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 0:2 Гоа онлайн

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