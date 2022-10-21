Тур: 15. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Bogdan Lazar
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.33
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.2
|Ионицэ Александру II
|2
|0.13
|Мораис Жуниор II
|2
|0.13
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Григоре Драгош
|1
|0.07
|Лукассен Кевин
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|5 (2)
|0.33
|Мунтяну Луис
|3
|0.2
|Грамени Константин
|3
|0.2
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.2
|Питу Алекси
|2
|0.13
|Артян Андрей
|2
|0.13
|Морар Влад
|2 (1)
|0.13
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.13
|Балута Тудор
|1
|0.07
|Касап Карло
|1
|0.07
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.07
|Сали Энес
|1
|0.07
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.07
|Неделку Драгош
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Antonio Sefer
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Попеску Михай
|5
|0
|Алибек Денис
|4
|0
|Кики Давид
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
0
0%
4
15%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
4
24%
8
30%
30%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
2
20%
1-15
4
50%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|15
|9
|2
|4
|16 - 9
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|Рапид Бухарест
|0:0
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4