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Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
19' Гол
Алибек Денис
49' Желтая карточка
Алибек Денис
53' Желтая карточка
Кики Давид
1:1
53' Гол
Сэпунару Кристиан
64' Желтая карточка
Грамени Константин
80' Желтая карточка
Григоре Драгош
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Эммерс Сиан
90'+6
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
25
Эммерс
Сиан
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
10
Ионицэ
Александру
II
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца

История личных встреч

Рапид Бухарест
Вииторул Констанца

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.33
Дуганджич Марко 3 (1) 0.2
Ионицэ Александру II 2 0.13
Сэпунару Кристиан 2 0.13
Мораис Жуниор II 2 0.13
Григоре Драгош 1 0.07
Лукассен Кевин 1 0.07
Эммерс Сиан 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 6 (2) 0.4
Мунтяну Луис 3 0.2
Грамени Константин 3 0.2
Торже Андрей-Габриэль 3 0.2
Питу Алекси 2 0.13
Артян Андрей 2 0.13
Морар Влад 2 (1) 0.13
Петре Адриан 2 (2) 0.13
Балута Тудор 1 0.07
Касап Карло 1 0.07
Дукуре Кевин Гробры 1 0.07
Сали Энес 1 0.07
Ларие Йонуц 1 (1) 0.07
Неделку Драгош 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 6 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Antonio Sefer 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Алибек Денис 5 0
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 4 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Ларие Йонуц 1 0
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Касап Карло 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
6
43%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
4
22%
8
29%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
7
25%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
5
56%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 10 6 10 28 - 29 36
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 12 8 1 3 20 - 11 25
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 14 5 4 5 21 - 12 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. ФКСБ 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
10. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
11. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
12. УТА Арад 14 4 4 6 13 - 18 16
13. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
14. Киндия Тырговиште 13 3 3 7 14 - 19 12
15. Миовени 14 1 4 9 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 2 3 19 - 14 29
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
9. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Университатя Крайова 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Весь список
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