Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорошую попытку сделал Antonio Sefer . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

46' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Эммерс Сиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Артян Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца в офсайде

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

35' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца в офсайде

33' Хорошую попытку сделал Antonio Sefer . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Эммерс Сиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

31' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Мораис Жуниор II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

29' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает с левой ноги!

19' Antonio Sefer не смог попасть в створ ударом издали

19' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Алибек Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хорошую попытку сделал Лукассен Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мораис Жуниор II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сэпунару Кристиан выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Antonio Sefer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Оооо... вот это был удар! Лукассен Кевин должен был забить с этой позиции.

3' Лукассен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Antonio Sefer нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру