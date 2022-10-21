Тур: 15. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолАлибек Денис
49' Желтая карточкаАлибек Денис
53' Желтая карточкаКики Давид
1:1
53' ГолСэпунару Кристиан
64' Желтая карточкаГрамени Константин
80' Желтая карточкаГригоре Драгош
87' Undefined phrase: football_event_Эммерс Сиан
90'+6
Ход матча
19'
49'
53'
53'
80'
87'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Bogdan Lazar
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.33
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.2
|Ионицэ Александру II
|2
|0.13
|Сэпунару Кристиан
|2
|0.13
|Мораис Жуниор II
|2
|0.13
|Григоре Драгош
|1
|0.07
|Лукассен Кевин
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|6 (2)
|0.4
|Мунтяну Луис
|3
|0.2
|Грамени Константин
|3
|0.2
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.2
|Питу Алекси
|2
|0.13
|Артян Андрей
|2
|0.13
|Морар Влад
|2 (1)
|0.13
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.13
|Балута Тудор
|1
|0.07
|Касап Карло
|1
|0.07
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.07
|Сали Энес
|1
|0.07
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.07
|Неделку Драгош
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Antonio Sefer
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Алибек Денис
|5
|0
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|4
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
6
43%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
4
22%
8
29%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
7
25%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
5
56%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4