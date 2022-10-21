Тур: 13. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
0:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
35'
0:1
49'
55'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
11 Резе ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
-
26 Lucas Wolf
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Дармштадт
Хольштайн Киль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.46
|Ману Брайдон
|4
|0.31
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.23
|Пфайффер Патрик
|3
|0.23
|Мелем Марвин
|2
|0.15
|Мюллер Янник
|1
|0.08
|Сейдель Аарон
|1
|0.08
|Ронштадт Франк
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|9
|0.69
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.31
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.15
|Бартельс Фин
|2
|0.15
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.15
|Корб Юлиан
|1
|0.08
|Вридт Квази
|1
|0.08
|Беккер Тимо
|1
|0.08
|Коменда Марко
|1
|0.08
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Мелем Марвин
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
33%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
25%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
22
22
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
7
32%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2
Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|0:1
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|2.
|Падерборн
|12
|8
|1
|3
|32 - 12
|25
|3.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|4.
|Хольштайн Киль
|1:0
|13
|6
|4
|3
|24 - 23
|22
|5.
|Хайденхайм
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|6.
|Ганновер 96
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|8.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|9.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|13
|3
|8
|2
|20 - 20
|17
|10.
|Ян
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|Айнтрахт Бр
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|12.
|Ганза
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|13.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|14.
|Нюрнберг
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Зандхаузен
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|18.
|Арминия
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хольштайн Киль
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|7.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Ганза
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|14.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|0:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Хольштайн Киль
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 16
|11
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хайденхайм
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|6
|1
|5
|0
|8 - 6
|8
|7.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Ганза
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|13.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|6 (2)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4