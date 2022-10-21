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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Дармштадт
0:1
Второй тайм: 58'
Хольштайн Киль
0'
0:1
35' Гол
Скрибски Стивен
49' Желтая карточка
Порат Финн
55' Желтая карточка
Карич Эмир

Ход матча

35'
0:1
Скрибски Стивен
(Холтби Льюис)
49'
 
Порат Финн
55'
Карич Эмир
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Хольштайн Киль
5.47
4.40
4.80
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
4
Циммерман
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
11
Резе
Фабиан
4
Эррас
Патрик
2
Киркесков
Миккель
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
18
Вридт
Квази
7
Скрибски
Стивен
Дармштадт
3-4-1-2
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Дармштадт
Хольштайн Киль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
2:3
К
1:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
1:3
Б3
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.46
Ману Брайдон 4 0.31
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.23
Пфайффер Патрик 3 0.23
Мелем Марвин 2 0.15
Мюллер Янник 1 0.08
Сейдель Аарон 1 0.08
Ронштадт Франк 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 9 0.69
Резе Фабиан 4 (1) 0.31
Мюлинг Александер 2 (1) 0.15
Бартельс Фин 2 0.15
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.15
Корб Юлиан 1 0.08
Вридт Квази 1 0.08
Беккер Тимо 1 0.08
Коменда Марко 1 0.08
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 6 0
Пфайффер Патрик 4 1
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Мелем Марвин 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Эррас Патрик 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
33%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
25%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
7
32%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
18%
5
23%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2
Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 0:1 13 8 3 2 22 - 13 27
2. Падерборн 12 8 1 3 32 - 12 25
3. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
4. Хольштайн Киль 1:0 13 6 4 3 24 - 23 22
5. Хайденхайм 12 5 5 2 17 - 11 20
6. Ганновер 96 12 6 2 4 21 - 16 20
7. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
8. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
9. Кайзерслаутерн 0:0 13 3 8 2 20 - 20 17
10. Ян 12 4 3 5 12 - 17 15
11. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
12. Ганза 0:0 13 4 3 6 12 - 19 15
13. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
14. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Зандхаузен 12 3 3 6 12 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 12 2 2 8 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 0:1 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хольштайн Киль 1:0 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
7. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
12. Ганза 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
14. Кайзерслаутерн 0:0 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 0:1 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хольштайн Киль 1:0 7 3 2 2 12 - 16 11
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хайденхайм 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Кайзерслаутерн 0:0 6 1 5 0 8 - 6 8
7. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Ганза 0:0 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Зандхаузен 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Порат Финн получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Скрибски Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Хольштайн Киль
5.47
4.40
4.80
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