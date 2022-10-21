Тур: 14. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
1:0
3' ГолBjoern Paulsen
2:0
9' ГолМанне Аласана
24' Желтая карточкаГигович Армин
37' Желтая карточкаМанне Аласана
39' Желтая карточкаВестергорд Магнус
3:0
42' ГолТонгья Франко
Ход матча
3'
1:0
9'
2:0
24'
37'
42'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Люнгбю
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
22 матча
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.36
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.21
|Джейбали Иссам
|2
|0.14
|Yankubah Minteh
|1
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.07
|Манне Аласана
|1
|0.07
|Гигович Армин
|1
|0.07
|Эстрём Робин
|1
|0.07
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.21
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.14
|Нильсен Эмиль
|2
|0.14
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.14
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.07
|Чорлу Резан
|1
|0.07
|Риис Кристиан
|1
|0.07
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Вестергорд Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
5
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
5
20%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3
Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|5.
|Митьюлланд
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|6.
|Оденсе
|3:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|7.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|8.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|9.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|Хорсенс
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|0:3
|14
|0
|5
|9
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Оденсе
|3:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|8.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|0:3
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|3:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|0:3
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4