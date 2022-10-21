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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Оденсе
3:0
Перерыв
Люнгбю
0'
1:0
3' Гол
Bjoern Paulsen
2:0
9' Гол
Манне Аласана
24' Желтая карточка
Гигович Армин
37' Желтая карточка
Манне Аласана
39' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
3:0
42' Гол
Тонгья Франко

Ход матча

3'
Bjoern Paulsen
1:0
9'
Манне Аласана
(Yankubah Minteh)
2:0
24'
Гигович Армин
 
37'
Манне Аласана
 
39'
 
Вестергорд Магнус
42'
Тонгья Франко
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Люнгбю
2.26
3.70
3.45
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
5
Манне
Аласана
24
Гигович
Армин
40
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
16
Mads
Kikkenborg
4
Летсерт
Тимо
30
Ромер
Марсель
29
Lucas
Boel
Hey
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
97
Чорлу
Резан
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
Оденсе
4-2-3-1
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

22 матча

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СД
0:2
СБЗВ
1:2
СБЗВ
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.36
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.21
Джейбали Иссам 2 0.14
Yankubah Minteh 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Гигович Армин 1 0.07
Эстрём Робин 1 0.07
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.21
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.14
Нильсен Эмиль 2 0.14
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.14
Гюткьяер Фредерик 1 0.07
Чорлу Резан 1 0.07
Риис Кристиан 1 0.07
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Гигович Армин 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Yankubah Minteh 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Вестергорд Магнус 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
5
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
5
20%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3
Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Оденсе 3:0 14 5 4 5 17 - 19 19
7. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
8. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
9. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 0:3 14 0 5 9 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Оденсе 3:0 8 3 1 4 10 - 13 10
8. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 0:3 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 3:0 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 0:3 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 44%, Люнгбю: 56%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 45'
    Yankubah Minteh не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Оденсе начинает контратаку
  • 45'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Люнгбю
    2.26
    3.70
    3.45
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