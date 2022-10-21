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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 7336 Главный судья: Бурхардт Йорген
Оденсе
3:1
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
3' Гол
Bjoern Paulsen
2:0
9' Гол
Манне Аласана
24' Желтая карточка
Гигович Армин
36' Желтая карточка
Манне Аласана
39' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
3:0
42' Гол
Тонгья Франко
3:1
62' Гол
Гюткьяер Фредерик
82' Вторая желтая карточка
Гигович Армин
89' Желтая карточка
Хансен Мартин
90'+6

Ход матча

3'
Bjoern Paulsen
1:0
9'
Манне Аласана
(Yankubah Minteh)
2:0
24'
Гигович Армин
 
36'
Манне Аласана
 
39'
 
Вестергорд Магнус
42'
Тонгья Франко
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
3:0
46'
 
Коструп Магнус
Магнуссон Сайвар-Атли
56'
Трандарсон Арон-Элис
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
62'
3:1
Гюткьяер Фредерик
(Коструп Магнус)
67'
 
Mathias Kristensen2
Вестергорд Магнус
76'
Кинг Джоэл
Тонгья Франко
 
76'
Сабби Эммануэль
Yankubah Minteh
 
76'
 
Sebastian Koch
Чорлу Резан
76'
 
Чуквуани Точи
Винтер Каспер
82'
Гигович Армин
 
89'
 
Mikkel Juhl Andersen
Йоргенсен Каспер
89'
Хансен Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
5
Манне
Аласана
24
Гигович
Армин
40
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
16
Mads
Kikkenborg
4
Летсерт
Тимо
30
Ромер
Марсель
29
Lucas
Boel
Hey
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
97
Чорлу
Резан
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
Оденсе
4-2-3-1
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

22 матча

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СД
0:2
СБЗВ
1:2
СБЗВ
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.36
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.21
Джейбали Иссам 2 0.14
Yankubah Minteh 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Гигович Армин 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Эстрём Робин 1 0.07
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.21
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.14
Гюткьяер Фредерик 2 0.14
Нильсен Эмиль 2 0.14
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.14
Чорлу Резан 1 0.07
Риис Кристиан 1 0.07
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Хансен Мартин 1 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Манне Аласана 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Yankubah Minteh 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 0
Винтер Каспер 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
5
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

18
13
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
39%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
21%
7
25%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
5
26%
2
7%
61-75
5
26%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3
Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
7. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
8. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
9. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • 94'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 93'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Шельвик Йорген успешно блокирует удар.
  • 93'
    Коструп Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Lucas Hey не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Оденсе
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    • 91'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Контроль мяча: Оденсе: 47%, Люнгбю: 53%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Yankubah Minteh из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 90'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 89'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • Желтая карточка
      89'
      Судье надоело, что Хансен Мартин тянет время и он наказал его горчичником
    • 89'
      Тактическая замена. Йоргенсен Каспер уходит с поля и его заменяет Mikkel Juhl Andersen
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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