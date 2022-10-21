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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Видзев Лодзь
1:0
Второй тайм: 77'
Медзь
0'
1:0
8' Гол
Павловски Бартоломей
37' Желтая карточка
Кобачки Олаф
41' Желтая карточка
Santiago Naveda
49' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
50' Желтая карточка
Матыня Хуберт
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
3
Матыня
Хуберт
15
Santiago
Naveda
8
Чука
Виктор
79
Кобачки
Олаф
10
Домингес
Максим
7
Энрикес
Анхело
Видзев Лодзь
3-4-3
Медзь
3-4-2-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Медзь

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
6:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.36
Санчез Джорди 4 0.29
Dominik Kun 2 0.14
Липски Патрик 2 0.14
Ганоушек Марек 2 (1) 0.14
Данеляк Кароль 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Хансен Кристоффер 1 0.07
Сыпек Якуб 1 0.07
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.07
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 (2) 0.46
Нарсинг Лусиано 2 0.15
Кобачки Олаф 1 0.08
Чука Виктор 1 0.08
Слива Мацей 1 0.08
Santiago Naveda 1 0.08
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Миюшкович Неманья 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Naveda 2 2
Матыня Хуберт 3 1
Хулио Карлос 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Энрикес Анхело 2 1
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Гюлен Левент 3 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Матушек Шимон 1 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Костка Михаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
16%
3
23%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
5
45%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0
Медзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2
Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Видзев Лодзь 1:0 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
5. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
6. Погонь Щецин 13 6 4 3 21 - 17 22
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 0:1 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 1:0 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 0:1 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 1:0 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
10. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 0:1 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Медзь Santiago Naveda 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Santiago Naveda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Olaf Kobacki получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Медзь
2.04
6.59
36.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:0 Медзь онлайн

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Медзь
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