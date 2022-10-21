Тур: 14. Стадион: Видзев. Главный судья: Красны Себастьян
1:0
Второй тайм: 77'
0'
1:0
8' ГолПавловски Бартоломей
37' Желтая карточкаКобачки Олаф
41' Желтая карточкаSantiago Naveda
49' Желтая карточкаErnest Terpilowski
50' Желтая карточкаМатыня Хуберт
Ход матча
8'
37'
41'
50'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Слива МацейПолузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Видзев Лодзь
Медзь
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.36
|Санчез Джорди
|4
|0.29
|Dominik Kun
|2
|0.14
|Липски Патрик
|2
|0.14
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.14
|Данеляк Кароль
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Хансен Кристоффер
|1
|0.07
|Сыпек Якуб
|1
|0.07
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6 (2)
|0.46
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.15
|Кобачки Олаф
|1
|0.08
|Чука Виктор
|1
|0.08
|Слива Мацей
|1
|0.08
|Santiago Naveda
|1
|0.08
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Миюшкович Неманья
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Naveda
|2
|2
|Матыня Хуберт
|3
|1
|Хулио Карлос
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Энрикес Анхело
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Костка Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
16%
3
23%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
5
45%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0
Медзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2
Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Видзев Лодзь
|1:0
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|4.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|5.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|6.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|0:1
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|0:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Медзь
|Santiago Naveda
|2 2