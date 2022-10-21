Тур: 14. Стадион: Видзев. Зрители: 16633 Главный судья: Красны Себастьян
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолПавловски Бартоломей
37' Желтая карточкаКобачки Олаф
41' Желтая карточкаSantiago Naveda
49' Желтая карточкаErnest Terpilowski
50' Желтая карточкаМатыня Хуберт
79' Желтая карточкаХулио Карлос
88' Желтая карточкаЭнрикес Анхело
90'+4
Ход матча
8'
37'
41'
50'
79'
88'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Слива МацейПолузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Видзев Лодзь
Медзь
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.36
|Санчез Джорди
|4
|0.29
|Dominik Kun
|2
|0.14
|Липски Патрик
|2
|0.14
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.14
|Данеляк Кароль
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Хансен Кристоффер
|1
|0.07
|Сыпек Якуб
|1
|0.07
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6 (2)
|0.46
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.15
|Кобачки Олаф
|1
|0.08
|Чука Виктор
|1
|0.08
|Слива Мацей
|1
|0.08
|Santiago Naveda
|1
|0.08
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Миюшкович Неманья
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Naveda
|2
|2
|Хулио Карлос
|5
|0
|Энрикес Анхело
|3
|1
|Матыня Хуберт
|3
|1
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Костка Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
36%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
20%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
5
45%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0
Медзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2
Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|4.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|5.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|6.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Медзь
|Santiago Naveda
|2 2