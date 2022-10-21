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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Майнц
4:0
Второй тайм: 76'
Кёльн
0'
10' Желтая карточка
Килиан Лука
1:0
11' Пенальти
Ингвартсен Маркус
28' Вторая желтая карточка
Килиан Лука
2:0
35' Гол
Кор Доминик
35' Желтая карточка
Кор Доминик
35' Желтая карточка
Ут Марк
3:0
40' Гол
Стах Антон
50' Желтая карточка
Сольдо Никола
60' Undefined phrase: football_event_
Фюльжени Анжело
72' Желтая карточка
Мартель Эрик
4:0
73' Гол
Аарон Мартин
3:0. Гол Антона Штаха (видео). Ч...
2:0. Гол Доминика Кора (видео). ...
1:0. Гол с пенальти Маркуса Ингв...

Ход матча

10'
 
Килиан Лука
11'
Ингвартсен Маркус
1:0
28'
 
Килиан Лука
35'
Кор Доминик
2:0
35'
Кор Доминик
 
35'
 
Ут Марк
39'
 
Сольдо Никола
Дуда Ондрей
40'
Стах Антон
(Ли Чхэ-Сон II)
3:0
46'
Фюльжени Анжело
Кор Доминик
 
50'
 
Сольдо Никола
60'
Фюльжени Анжело
 
63'
Бель Штефан
Хак Александер
 
63'
Буркардт Джонатан
Ингвартсен Маркус
 
67'
 
Шиндлер Кингсли
Майна Линтон
67'
 
Дитц Флориан
Тиггес Штеффен
69'
Видмер Сильван
Да Коста Данни
 
72'
 
Мартель Эрик
73'
Аарон Мартин
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 132
Майнц 56.8% (75)
X 29.5% (39)
Кёльн 13.6% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Кёльн
3.70
7.95
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
21
Да
Коста
Данни
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
11
Ингвартсен
Маркус
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
Майнц
3-5-2
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Майнц
Кёльн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.27
Ингвартсен Маркус 3 (1) 0.27
Аарон Мартин 2 0.18
Ли Чхэ-Сон II 2 0.18
Кор Доминик 2 0.18
Стах Антон 1 0.09
Каси Антони 1 0.09
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Буркардт Джонатан 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 4 (2) 0.36
Тиггес Штеффен 3 0.27
Любичич Деян 3 0.27
Гусенбашич Денис 2 0.18
Майна Линтон 1 0.09
Тилманн Ян 1 0.09
Адамян Саркис 1 0.09
Дитц Флориан 1 0.09
Килиан Лука 1 0.09
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Кайнц Флориан 2 1
Дуда Ондрей 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1
Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Бавария Заявка 10 5 4 1 30 - 8 19
3. Майнц 4:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 13 18
4. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
5. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
8. Кёльн 0:4 Заявка 11 4 4 3 19 - 21 16
9. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
10. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
11. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
12. Аугсбург Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Кёльн 0:4 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
8. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Майнц 4:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
13. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
15. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц 4:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн 0:4 Заявка 6 1 3 2 10 - 15 6
10. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
13. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
14. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Бериша Мергим 1 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Весь список
  • Желтая карточка
    72'
    Мартель Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Мартель Эрик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
  • 71'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Майнц контролирует мяч.
  • 70'
    Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 70'
    Контроль мяча: Майнц: 50%, Кёльн: 50%.
  • 70'
    Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    70'
    Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 65'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Кёльн: 50%.
    • 65'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 64'
      Бель Штефан выиграл воздушное противоборство у Тиггес Штеффен.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 63'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Буркардт Джонатан
    • 63'
      Тактическая замена. Хак Александер уходит с поля и его заменяет Бель Штефан
    • 62'
      Майнц контролирует мяч.
    • 62'
      Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      61'
      Онисиво Карим задерживает мяч рукой
    • 61'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Майнц, будет отменен из-за фола.
    • Описание гола
      61'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 61'
      Швебе Марвин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      60'
      Г О О О О О Л! Майнц забивает! Фюльжени Анжело отличился.
    • 60'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Кёльн: 50%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 59'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Хак Александер из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      57'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      ШТАНГА! Кайнц Флориан обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 55'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Майнц: 51%, Кёльн: 49%.
    • 54'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Майнц контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      50'
      Nikola Soldo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Nikola Soldo из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Ли Чхэ-Сон II
    • 50'
      Майнц контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Кёльн: 52%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Шмиц Бенно из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
    • 48'
      Майнц контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 47'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Стах Антон из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      47'
      Каси Антони из команды Майнц подал угловой слева.
    • 46'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Майнц контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Фюльжени Анжело
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Майнц: 46%, Кёльн: 54%.
    • 48'
      Команда Майнц играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Фол, нарушение
      47'
      Тиггес Штеффен из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Фернандес Эдимилсон.
    • 47'
      Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Майнц контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Майнц: 43%, Кёльн: 57%.
    • 44'
      Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      44'
      Да Коста Данни наказан за толчок Хектор Йонас
    • 44'
      Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      44'
      Шмиц Бенно возвращается на поле.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Шмиц Бенно получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Шмиц Бенно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 41'
      Отличный командный гол!
    • 40'
      Ли Чхэ-Сон II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Стах Антон забивает с правой ноги!
    • 40'
      Ли Чхэ-Сон II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Майнц: 42%, Кёльн: 58%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 39'
      Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Nikola Soldo
    • Фол, нарушение
      38'
      Ли Чхэ-Сон II наказан за толчок Мартель Эрик
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 37'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Стах Антон
    • Желтая карточка
      36'
      Фернандес Эдимилсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      35'
      Ут Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      35'
      Кор Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 35'
      Отличный командный гол!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Кор Доминик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 35'
      Хюберс Тимо успешно блокирует удар.
    • 35'
      Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 42%, Кёльн: 58%.
    • 34'
      Майнц контролирует мяч.
    • 34'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 33'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 33'
      Майнц контролирует мяч.
    • 32'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Майнц контролирует мяч.
    • 31'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Майнц контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 39%, Кёльн: 61%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шмиц Бенно
    • 30'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Килиан Лука получает вторую желтую карточку
    • Фол, нарушение
      28'
      Килиан Лука наказан за толчок Онисиво Карим
    • 27'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 27'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 26'
      Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 26'
      Килиан Лука выиграл воздушное противоборство у Онисиво Карим.
    • 26'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 25'
      Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 42%, Кёльн: 58%.
    • 25'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 23'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 23'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Фернандес Эдимилсон наказан за толчок Кайнц Флориан
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мартель Эрик
    • 21'
      Майнц контролирует мяч.
    • 21'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 20'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Хак Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Кёльн: 53%.
    • 19'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 19'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 19'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 18'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Майнц начинает контратаку
    • 18'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Килиан Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Ли Чхэ-Сон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 15'
      Стах Антон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Кёльн: 52%.
    • 15'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Тиггес Штеффен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 14'
      Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Онисиво Карим выиграл воздушное противоборство у Хюберс Тимо.
    • 13'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 12'
      Шанс! Онисиво Карим из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 12'
      Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 11'
      Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Майнц забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Марвин Швабе прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      10'
      Килиан Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Кёльн: 53%.
    • Фол, нарушение
      10'
      ПЕНАЛЬТИ - Килиан Лука из команды Кёльн привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Онисиво Карим.
    • 10'
      Майнц начинает контратаку
    • 10'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Хак Александер успешно блокирует удар.
    • 9'
      Мартель Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Скири Эйе наказан за толчок Ли Чхэ-Сон II
    • 8'
      Ли Чхэ-Сон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 6'
      Стах Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Майнц пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Каси Антони наказан за толчок Дуда Ондрей
    • 5'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 5'
      Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Майнц: 53%, Кёльн: 47%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 4'
      Майна Линтон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Тиггес Штеффен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 3'
      Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Аарон Мартин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
    • 2'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ли Чхэ-Сон II!
    • 2'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Да Коста Данни из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Майнц контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Кёльн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Майнц 56.8% (75)
    X 29.5% (39)
    Кёльн 13.6% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Кёльн
    3.70
    7.95
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Майнц 4:0 Кёльн

    Исход игры
    Майнц
    56.8% (75)
    Ничья
    29.5% (39)
    Кёльн
    13.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (69)
    Меньше
    42.5% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (100)
    Нет
    16.67% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    34.8% (46)
    1:1 Ничья
    23.5% (31)
    1:0 Майнц
    12.1% (16)
    1:2 Кёльн
    8.3% (11)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    3:1 Майнц
    2.3% (3)
    2:0 Майнц
    1.5% (2)
    0:1 Кёльн
    1.5% (2)
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    Кёльн
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