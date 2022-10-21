Nikola Soldo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Nikola Soldo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Майнц играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.

47' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Шмиц Бенно получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Шмиц Бенно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Отличный командный гол!

40' Г О О О О Л - Стах Антон забивает с правой ноги!

39' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Nikola Soldo

36' Фернандес Эдимилсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Ут Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Кор Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Отличный командный гол!

35' Г О О О О Л - Кор Доминик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

35' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

30' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Килиан Лука получает вторую желтую карточку

26' Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

26' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

25' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

21' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

20' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Майнц

15' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Тиггес Штеффен . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Кёльн

14' Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали

13' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

13' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Кёльн

12' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Майнц забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Марвин Швабе прыгнул не в ту сторону.

10' Килиан Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение

9' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

8' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Кёльн

6' Стах Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Майнц

4' Тиггес Штеффен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Майнц

3' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кёльн начинает с центра поля