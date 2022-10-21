Тур: 11. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
10' Желтая карточкаКилиан Лука
1:0
11' ПенальтиИнгвартсен Маркус
28' Вторая желтая карточкаКилиан Лука
2:0
35' ГолКор Доминик
35' Желтая карточкаКор Доминик
35' Желтая карточкаУт Марк
3:0
40' ГолСтах Антон
50' Желтая карточкаСольдо Никола
60' Undefined phrase: football_event_Фюльжени Анжело
72' Желтая карточкаМартель Эрик
4:0
73' ГолАарон Мартин
81' Undefined phrase: football_event_Буркардт Джонатан
5:0
84' ГолОнисиво Карим
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
11'
28'
35'
2:0
35'
35'
40'
3:0
50'
60'
72'
73'
4:0
84'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Кёльн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|4
|0.36
|Аарон Мартин
|3
|0.27
|Ингвартсен Маркус
|3 (1)
|0.27
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.18
|Кор Доминик
|2
|0.18
|Стах Антон
|1
|0.09
|Каси Антони
|1
|0.09
|Буркардт Джонатан
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|4 (2)
|0.36
|Тиггес Штеффен
|3
|0.27
|Любичич Деян
|3
|0.27
|Гусенбашич Денис
|2
|0.18
|Майна Линтон
|1
|0.09
|Тилманн Ян
|1
|0.09
|Адамян Саркис
|1
|0.09
|Дитц Флориан
|1
|0.09
|Килиан Лука
|1
|0.09
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
5
17
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
5
38%
6
29%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1
Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|30 - 8
|19
|3.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Майнц 5:0 Кёльн
Исход игры
Майнц
56.8% (75)
Ничья
29.5% (39)
Кёльн
13.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (69)
Меньше
42.5% (51)
Обе команды забьют
Да
83.33% (100)
Нет
16.67% (20)
Популярный счёт
2:1 Майнц
34.8% (46)
1:1 Ничья
23.5% (31)
1:0 Майнц
12.1% (16)
1:2 Кёльн
8.3% (11)
2:2 Ничья
5.3% (7)
3:1 Майнц
2.3% (3)
2:0 Майнц
1.5% (2)
0:1 Кёльн
1.5% (2)
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