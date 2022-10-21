Костич слева навесил к дальней штанге, где Паризи смог сделать скидку в руки Викарио.

Сатриано с Рабио немного потолкались у ворот "Ювентуса". Оба игрока получили от Фаббри по жёлтой карточке.

Пас Дестро направо в штрафную площадь на Хааса в отчаянном прыжке перехватил Ругани, откинувший мяч на Щесны.

Замена в составе "Эмполи": вместо Марко Пьяцы на поле вышел Недим Байрами.

Замена в составе "Эмполи": вместо Мартина Сатриано на поле вышел Томмазо Бальданци.

Бандинелли на чужой половине поля подтолкнул в спину Рабио.

У Сатриано не получился точным пас на партнёра направо.

"Эмполи" после перерыва старается больше контролировать мяч. Угроз воротам Щесны создавать пока не удаётся.

Рабио слева навесил на Маккенни, но Уэстон не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Эмполи".

Пьяца разыграл угловой удар с Марином. Пас Стояновича в штрафную площ0адь завершился слабым ударом Луперто. Щесны забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! МАККЕННИ!!! Куадрадо от углового флага навесил на Маккенни, который головой прицельно пробил под перекладину.

Второй тайм в Турине!

Навес Костича слева в штрафную площадь прервал Де Винтер, выбив мяч за пределы поля.

Костич от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Викарио.

Пьяца от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

Стоянович слева навесил к дальней штанге, где Пьяца головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

44' Де Винтер в центре поля нарушил правила.

43' Локателли выбил мяч из штрафной площади после подачи гостей от углового флага.

42' Маккенни с Бандинелли в центре поля часто прихватывают руками друг друга. Арбитр фолов в этих противоборствах не находит.

41' Удар Бандинелли слева с двадцати пяти метров заблокировал Ругани.

40' Баднинелли у чужой штрафной площади опустился шипами на подкатившегося Локателли. Потребовался срочный выход медиков на поле.

39' Куадрадо на фланге в подкате выбил мяч у Бандинелли.

38' Куадрадо на чужой половине поля прыгнул в ноги Сатриано и получил первую жёлтую карточку в матче.

37' Куадрадо справа вывел к воротам Маккенни, чей удар в упор Викарио сумел парировать.

36' Отрезок с опасными моментами выдали команды. Это заметно оживило зрителей на трибунах. Все ждут ещё голов.

35' Паризи слева с двадцати семи метров низом пробил в дальний угол. Дестро в прыжке смог подставить ногу под мяч, от которой сфера полетела рядом с левой штангой.

34' Дестро получил мяч в штрафной площади. Удар Маттиа с двенадцати метров Щесны парировал.

33' Маккенни справа навесил на Кина, который головой с восьми метров пробил рядом с дальней штангой.

32' Маккенни в центре поля сбил Бандинелли.

31' Гости исполнили угловой удар. Луперто в высоком прыжке перед воротами не смог достать мяч.

30' Удар Пьяцы справа из пределов штрафной площади заблокировал Рабио.

28' "Эмполи" в очередной раз уверено расположился на чужой половине поля. Обостряющих передач у гостей нет.

27' Подачу Бандинелли слева к воротам прервал Данило.

26' Викарио выбил мяч кулаками от ворот после подачи Куадрадо справа.

25' Подача Бандинелли слева к дальней штанге нацеленной не получилась. Защитники "Ювентуса" пока в своей штрафной площади соперникам ничего не дают сделать.

24' Влахович на чужой половине поля прихватил руками за шею Стояновича.

23' Сатриано прорвался в штрафную площадь, сместился влево, где ему ничего не позволил продуктивного сделать Ругани.

22' Удар Куадрадо слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.

21' Костич от углового флага навесил на Ругани, скидка которого на Маккенни перехвачена соперниками.

20' Костич слева навесил к воротам, где Де Винтер головой выбил мяч за пределы поля.

19' Марин слева с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Щесны присел и забрал мяч в руки.

18' Кин слева ворвался в штрафную площадь и прострелил на Влаховича, но Паризи опередил Душана и выбил мяч за боковую линию поля.

16' "Эмполи" комбинирует на чужой половине поля.

15' Бандинелли слева навесил к дальней штанге, где Дестро головой пробил выше ворот из офсайда.

14' Костич слева навесил на Маккенни, который не смог исполнить точную скидку на Влаховича.

13' Пьяца слева с девятнадцати метров пробил выше и правее ворот.

12' После паса Маккенни удар Кина с лёта пришёлся в Стояновича.

11' Кин справа убежал в отрыв, но Викарио вышел к линии штрафной площади и первым добрался до мяча.

10' "Эмполи" забрал мяч и неспешно отправился на чужую половину поля.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КИН!!! Костич слева прострелило к воротам, где Кин сыграл на опережение и в касание переправил ногой мяч в сетку.

8' У Паризи не получился навес слева. Мяч по высокой дуге улетел за ворота.

7' "Ювентус" потихоньку начинает играть активнее. Гости пока ограничиваются контролем мяча на чужой половине поля без обострений.

6' Кин справа прорвался в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил рядом с ближней крестовиной.

5' Маккенни выскочил к чужим воротам, но Викарио вовремя выдвинулся вперёд и оказался на мяче первым.

4' Команды пока больше контролируют мяч на своей половине поля. Вперёд идти никто не торопится.

3' Данило в центральном круге нарушил правила.

2' "Ювентус" играет в полосатых бело-серых футболках и белых трусах, "Эмполи" - в синей форме.