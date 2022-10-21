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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фаббри Михаэль
Ювентус
2:0
Второй тайм: 63'
Эмполи
0'
1:0
8' Гол
Кин Мойзе
36' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
2:0
56' Гол
Маккенни Уэстон
58' Желтая карточка
Сатриано Мартин
58' Желтая карточка
Рабио Адриен
1:0. Гол Мойзе Кина (видео). Чем...

Ход матча

8'
Кин Мойзе
(Костич Филип)
1:0
36'
Куадрадо Хуан
 
56'
Маккенни Уэстон
(Куадрадо Хуан)
2:0
58'
 
Сатриано Мартин
58'
Рабио Адриен
 
62'
 
Байрами Недим
Пьяца Марко
62'
 
Бальданци Томмазо
Сатриано Мартин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 148
Ювентус 93.9% (139)
X 4.1% (6)
Эмполи 2% (3)
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Ювентус
Ничья
Эмполи
1.47
6.51
8.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
24
Ругани
Даниэле
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
9
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
14
Пьяца
Марко
9
Сатриано
Мартин
23
Дестро
Маттиа
Ювентус
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Ювентус
Эмполи

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.55
Милик Аркадиуш 3 0.27
Костич Филип 1 0.09
Ди Мария Анхель 1 0.09
Бонуччи Леонардо 1 0.09
Кин Мойзе 1 0.09
Бремер Глейсон 1 0.09
Куадрадо Хуан 0 0
Алекс Сандро 0 0
Данило Луис 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Миретти Фабио 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.18
Ламмерс Сэм 1 0.09
Дестро Маттиа 1 0.09
Хаас Николас 1 0.09
Байрами Недим 1 0.09
Паризи Фабьяно 1 0.09
Сатриано Мартин 1 0.09
Бальданци Томмазо 1 0.09
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Ровелла Николо 1 1
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Марин Рэзван 3 0
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Стоянович Петар 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1
Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1
Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Ювентус 2:0 Заявка 11 5 4 2 15 - 7 19
8. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи 0:2 Заявка 11 2 5 4 9 - 13 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
2. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи 0:2 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи 0:2 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус 2:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Эмполи": вместо Мартина Сатриано на поле вышел Томмазо Бальданци.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Эмполи": вместо Марко Пьяцы на поле вышел Недим Байрами.
  • 62'
    Данило прервал подачу Бандинелли слева на Дестро.
  • Фол, нарушение
    61'
    Костич на чужой половине поля сбил Стояновича.
  • 60'
    Пас Дестро направо в штрафную площадь на Хааса в отчаянном прыжке перехватил Ругани, откинувший мяч на Щесны.
  • Желтая карточка
    59'
    Сатриано с Рабио немного потолкались у ворот "Ювентуса". Оба игрока получили от Фаббри по жёлтой карточке.
  • 58'
    Костич слева навесил к дальней штанге, где Паризи смог сделать скидку в руки Викарио.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МАККЕННИ!!! Куадрадо от углового флага навесил на Маккенни, который головой прицельно пробил под перекладину.
  • Угловой
    56'
    Пьяца разыграл угловой удар с Марином. Пас Стояновича в штрафную площ0адь завершился слабым ударом Луперто. Щесны забрал мяч в руки.
  • 55'
    Рабио слева навесил на Маккенни, но Уэстон не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Эмполи".
  • 54'
    "Эмполи" после перерыва старается больше контролировать мяч. Угроз воротам Щесны создавать пока не удаётся.
  • 53'
    Паризи слева с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 52'
    У Сатриано не получился точным пас на партнёра направо.
  • Фол, нарушение
    51'
    Бандинелли на чужой половине поля подтолкнул в спину Рабио.
  • Фол, нарушение
    50'
    Бонуччи в центре поля сбил Бандинелли.
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    • 49'
      Данило слева навесил в руки Викарио.
    • Угловой
      48'
      Костич от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Викарио.
    • 47'
      Навес Костича слева в штрафную площадь прервал Де Винтер, выбив мяч за пределы поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Турине!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ювентус" - "Эмполи" - 1:0.
    • Опасный момент
      45'
      Стоянович слева навесил к дальней штанге, где Пьяца головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Угловой
      45'
      Пьяца от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • Травма, повреждение
      45'
      Бонуччи потребовалась помощь медиков в центре поля.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Фаббри в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Стоянович на фланге руками остановил Костича.
    • Фол, нарушение
      44'
      Де Винтер в центре поля нарушил правила.
    • Угловой
      43'
      Локателли выбил мяч из штрафной площади после подачи гостей от углового флага.
    • 42'
      Маккенни с Бандинелли в центре поля часто прихватывают руками друг друга. Арбитр фолов в этих противоборствах не находит.
    • 41'
      Удар Бандинелли слева с двадцати пяти метров заблокировал Ругани.
    • Травма, повреждение
      40'
      Баднинелли у чужой штрафной площади опустился шипами на подкатившегося Локателли. Потребовался срочный выход медиков на поле.
    • 39'
      Куадрадо на фланге в подкате выбил мяч у Бандинелли.
    • Желтая карточка
      38'
      Куадрадо на чужой половине поля прыгнул в ноги Сатриано и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Опасный момент
      37'
      Куадрадо справа вывел к воротам  Маккенни, чей удар в упор Викарио сумел парировать.
    • 36'
      Отрезок с опасными моментами выдали команды. Это заметно оживило зрителей на трибунах. Все ждут ещё голов.
    • Опасный момент
      35'
      Паризи слева с двадцати семи метров низом пробил в дальний угол. Дестро в прыжке смог подставить ногу под мяч, от которой сфера полетела рядом с левой штангой.
    • Опасный момент
      34'
      Дестро получил мяч в штрафной площади. Удар Маттиа с двенадцати метров Щесны парировал.
    • Опасный момент
      33'
      Маккенни справа навесил на Кина, который головой с восьми метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Маккенни в центре поля сбил Бандинелли.
    • Угловой
      31'
      Гости исполнили угловой удар. Луперто в высоком прыжке перед воротами не смог достать мяч.
    • 30'
      Удар Пьяцы справа из пределов штрафной площади заблокировал Рабио.
    • 28'
      "Эмполи" в очередной раз уверено расположился на чужой половине поля. Обостряющих передач у гостей нет.
    • 27'
      Подачу Бандинелли слева к воротам прервал Данило.
    • 26'
      Викарио выбил мяч кулаками от ворот после подачи Куадрадо справа.
    • 25'
      Подача Бандинелли слева к дальней штанге нацеленной не получилась. Защитники "Ювентуса" пока в своей штрафной площади соперникам ничего не дают сделать.
    • Фол, нарушение
      24'
      Влахович на чужой половине поля прихватил руками за шею Стояновича.
    • 23'
      Сатриано прорвался в штрафную площадь, сместился влево, где ему ничего не позволил продуктивного сделать Ругани.
    • 22'
      Удар Куадрадо слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • Угловой
      21'
      Костич от углового флага навесил на Ругани, скидка которого на Маккенни перехвачена соперниками.
    • 20'
      Костич слева навесил к воротам, где Де Винтер головой выбил мяч за пределы поля.
    • 19'
      Марин слева с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Щесны присел и забрал мяч в руки.
    • 18'
      Кин слева ворвался в штрафную площадь и прострелил на Влаховича, но Паризи опередил Душана и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 16'
      "Эмполи" комбинирует на чужой половине поля.
    • Офсайд
      15'
      Бандинелли слева навесил к дальней штанге, где Дестро головой пробил выше ворот из офсайда.
    • 14'
      Костич слева навесил на Маккенни, который не смог исполнить точную скидку на Влаховича.
    • 13'
      Пьяца слева с девятнадцати метров пробил выше и правее ворот.
    • 12'
      После паса Маккенни удар Кина с лёта пришёлся в Стояновича.
    • 11'
      Кин справа убежал в отрыв, но Викарио вышел к линии штрафной площади и первым добрался до мяча.
    • 10'
      "Эмполи" забрал мяч и неспешно отправился на чужую половину поля.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КИН!!! Костич слева прострелило к воротам, где Кин сыграл на опережение и в касание переправил ногой мяч в сетку.
    • 8'
      У Паризи не получился навес слева. Мяч по высокой дуге улетел за ворота.
    • 7'
      "Ювентус" потихоньку начинает играть активнее. Гости пока ограничиваются контролем мяча на чужой половине поля без обострений.
    • Опасный момент
      6'
      Кин справа прорвался в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил рядом с ближней крестовиной.
    • 5'
      Маккенни выскочил к чужим воротам, но Викарио вовремя выдвинулся вперёд и оказался на мяче первым.
    • 4'
      Команды пока больше контролируют мяч на своей половине поля. Вперёд идти никто не торопится.
    • Фол, нарушение
      3'
      Данило в центральном круге нарушил правила.
    • 2'
      "Ювентус" играет в полосатых бело-серых футболках и белых трусах, "Эмполи" - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Альянц Стэдиум"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ювентус 2:0 Эмполи

    Исход игры
    Ювентус
    93.9% (139)
    Ничья
    4.1% (6)
    Эмполи
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.34% (48)
    Меньше
    60.66% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    27.87% (34)
    Нет
    72.13% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    39.2% (58)
    2:1 Ювентус
    16.9% (25)
    1:0 Ювентус
    10.8% (16)
    3:0 Ювентус
    8.1% (12)
    3:1 Ювентус
    4.7% (7)
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