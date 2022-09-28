Тур: 11. Стадион: Альянц Стэдиум.
История личных встреч
Ювентус
Эмполи
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.6
|Милик Аркадиуш
|3
|0.3
|Костич Филип
|1
|0.1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.1
|Бремер Глейсон
|1
|0.1
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.2
|Ламмерс Сэм
|1
|0.1
|Дестро Маттиа
|1
|0.1
|Хаас Николас
|1
|0.1
|Байрами Недим
|1
|0.1
|Паризи Фабьяно
|1
|0.1
|Сатриано Мартин
|1
|0.1
|Бальданци Томмазо
|1
|0.1
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|1
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Ровелла Николо
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Марин Рэзван
|3
|0
|Занетти Паоло
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Стоянович Петар
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1
Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1
Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|14.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Прогнозы на матч Ювентус - Эмполи
Исход игры
Ювентус
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Эмполи
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
24.44% (11)
Нет
75.56% (34)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.3% (24)
2:1 Ювентус
15.6% (7)
3:0 Ювентус
11.1% (5)
1:0 Ювентус
8.9% (4)
3:1 Ювентус
4.4% (2)
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