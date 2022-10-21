  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Второй тайм: 61'
Шарлеруа
0'
1:0
32' Гол
Уэда Аясе
42' Желтая карточка
Попович Борис
1:0
43' Не забитый пенальти
Зоргане Адем
55' Желтая карточка
Лопес Леонардо
2:0
57' Гол
Уэда Аясе

Ход матча

32'
Уэда Аясе
(Марселен Жан)
1:0
42'
Попович Борис
 
43'
1:0
Зоргане Адем
55'
Лопес Леонардо
 
57'
Уэда Аясе
(Денкей Кевин)
2:0
59'
 
Хейманс Дан
Хоссеинзаде Амирхоссеин
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Шарлеруа
2.10
4.60
88.83
Все Коэффициенты
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
36
Уэда
Аясе
1
Патрон
Пьер
31
Martin
Wasinski
21
Андреу
Стелиос
32
Mehdi
Boukamir
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
8
Голизадех
Али
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
45
Nadir
Benbouali
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Шарлеруа

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

34 матча

44.1%
5.9%
50%
15 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
5:0
ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:4
ПДА
3:0
ТМС
0:4
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:1
КБ
2:0
К
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2
КБ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.36
Уэда Аясе 4 0.29
Хотич Дино 3 (1) 0.21
Деман Оливье 1 0.07
Гбоо Янн 1 0.07
Сомерс Тибо 1 0.07
Попович Борис 1 0.07
Торрес Луи 1 0.07
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.21
Хейманс Дан 3 0.21
Anass Zaroury 2 0.14
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.14
Нкуба Кен 1 0.07
Зоргане Адем 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Кайембе Йорис 1 0.07
Голизадех Али 1 0.07
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.07
Jackson Tchatchoua 1 0.07
Бессиль Лоик 1 0.07
Баджи Юссуф 1 0.07

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 3 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Марселен Жан 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 0
Кайембе Йорис 3 0
Нкуба Кен 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Багер Йонас 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Nadir Benbouali 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
5
63%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
7
35%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
10%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Серкль Брюгге 2:0 14 5 3 6 18 - 21 18
10. Шарлеруа 0:2 14 5 1 8 19 - 23 16
11. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
12. Сент-Трейден 13 4 4 5 12 - 15 16
13. Мехелен 13 4 2 7 19 - 24 14
14. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
15. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
16. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
17. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Серкль Брюгге 2:0 7 3 3 1 11 - 6 12
8. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 7 3 1 3 13 - 12 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 0:2 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 0:2 7 3 0 4 8 - 9 9
9. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
15. Серкль Брюгге 2:0 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Adem Zorgane пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    42'
    Boris Popovic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Уэда Аясе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Шарлеруа
2.10
4.60
88.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серкль Брюгге
Шарлеруа
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 