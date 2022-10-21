Тур: 14. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Второй тайм: 61'
0'
1:0
32' ГолУэда Аясе
42' Желтая карточкаПопович Борис
1:0
43' Не забитый пенальтиЗоргане Адем
55' Желтая карточкаЛопес Леонардо
2:0
57' ГолУэда Аясе
Ход матча
32'
1:0
42'
43'
1:0
55'
57'
2:0
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
28
Нкуба
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенНападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Серкль Брюгге
Шарлеруа
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
44.1%
5.9%
50%
15 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.36
|Уэда Аясе
|4
|0.29
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.21
|Деман Оливье
|1
|0.07
|Гбоо Янн
|1
|0.07
|Сомерс Тибо
|1
|0.07
|Попович Борис
|1
|0.07
|Торрес Луи
|1
|0.07
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|3
|0.21
|Хейманс Дан
|3
|0.21
|Anass Zaroury
|2
|0.14
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.14
|Нкуба Кен
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|1
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Голизадех Али
|1
|0.07
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.07
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.07
|Бессиль Лоик
|1
|0.07
|Баджи Юссуф
|1
|0.07
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|3
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Марселен Жан
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Нкуба Кен
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
5
63%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
7
35%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
10%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|2:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|12.
|Сент-Трейден
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|13.
|Мехелен
|13
|4
|2
|7
|19 - 24
|14
|14.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|15.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|16.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Серкль Брюгге
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|0:2
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|0:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|9.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|15.
|Серкль Брюгге
|2:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4