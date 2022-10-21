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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Порту
0:0
Первый тайм: 45+'
Бенфика
0'
6' Желтая карточка
Мариу Жоау
11' Желтая карточка
Бах Александр
24' Желтая карточка
Эустакиу Стефен
27' Вторая желтая карточка
Эустакиу Стефен
36' Желтая карточка
Зидан Энцо
43' Желтая карточка
Рамош Клаудиу
45' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
2
Кардозу
Фабиу
4
Карму
Давид
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
46
Эустакиу
Стефен
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
Порту
4-4-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Бенфика

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

42 матча

52.4%
23.8%
23.8%
22 победы 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
18 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
КП
3:1
КП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (1) 0.5
Эванилсон 4 0.4
Галено Вандерсон 3 (1) 0.3
Пепе VI 2 0.2
Маркано Иван 2 0.2
Мартинес Антонио III 2 0.2
Эустакиу Стефен 1 0.1
Отавио Эдмилсон 1 0.1
Франко Андре 1 0.1
Урибе Матеус 1 (1) 0.1
Мариу Жоау III 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 6 0.6
Мариу Жоау 4 (3) 0.4
Силва Рафа 4 0.4
Нерес Давид 3 0.3
Зидан Энцо 1 0.1
Муса Петар 1 0.1
Родригес Фелипе II 1 0.1
Дракслер Юлиан 1 0.1
Жилберто Жуниор 1 0.1
Бах Александр 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Ристич Михайло 0 0
Флорентину 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эустакиу Стефен 1 1
Урибе Матеус 2 0
Кардозу Фабиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Верон Габриэл 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 4 0
Отаменди Николас 2 1
Мариу Жоау 2 1
Рамуш Гонсалу 1 1
Гримальдо Алехандро 2 0
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Силва Антониу 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
9%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
5
23%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
8
35%
6
27%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0
Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 10 8 2 0 23 - 5 26
2. Порту 0:0 10 7 2 1 22 - 6 23
3. Брага 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Каса Пиа 9 5 2 2 9 - 5 17
5. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
6. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
7. Эшторил 9 4 3 2 11 - 7 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Шавиш 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Арока 9 3 3 3 11 - 17 12
12. Визела 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
14. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
15. Фамаликан 9 2 1 6 6 - 12 7
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 9 0 2 7 6 - 17 2
18. Маритиму 9 0 1 8 6 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 0:0 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
4. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 5 3 2 0 5 - 0 11
2. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Порту 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
6. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
11. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
17. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
18. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Брага Сильва Фабиано 5
Визела Гуззу Рафаэл 5
Эшторил Говейя Тьягу 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Эурснес на свою желтую наиграл. Получил он карточку, причем заслуженную. Завершается первый тайм на негативных нотах для игроков.
  • 43'
    Честно говоря, совсем пропала зрелищность у этого матча. Огромная череда фолов и карточек совсем сбила игровой настрой. А газон больше напоминает поле боя.
  • Желтая карточка
    42'
    Так... А тут уже и Клаудиу Рамуш перед собой видит желтый цвет. Резервный рефери "Порту", будучи за пределами поля, что-то показывал в адрес судьи, который увидел это и показал карточку.
  • Фол, нарушение
    40'
    Бах сейчас чуть ли не за волосы оттащил Отавио от мяча. Удивительно, что рефери не среагировал тут и не выписал штраф в виде "горчичника" провинившемуся игроку.
  • 39'
    Как-то даже опаснее иногда в атаку выбегает "Порту". Но два попадания "Бенфики" в стойку, конечно же, перекрывают напрочь все усилия команды хозяев.
  • Фол, нарушение
    38'
    Уложил сейчас буквально на газон соперника Флорентину. Снова в руках судьи могла карточка желтого цвета показаться, но нет ее. Встречу можно продолжать.
  • Желтая карточка
    36'
    В динамике предыдущий эпизод продолжился, и Энцо Зидан, пытаясь сыграть в отборе, грубо снес оппонента на газон. Снова карточка в руках арбитра. Она желтого цвета.
  • Штанга
    35'
    МОМЕНТИЩЕ! Эурснес! Каким-то чудом он сейчас не сумел отправить мяч в сетку ворот оппонента, попал в ближнюю штангу. Мяч следом к Рафе Силве отскочил, который головой выстрелил уже в перекладину! Фантастика!
  • 34'
    Опасно атаковать теперь стала "Бенфика". Чувствует она себя в своей тарелке, а вот соперник вынужден играть в глухой обороне.
  • 32'
    Давид Карму сейчас едва не нарвался на карточку желтого цвета после того, как рефери назначил угловой у ворот "Порту". Впрочем, с подсказки бокового он мнение поменял, а затем быстро успокоил буйного игрока "драконов".
  • Фол, нарушение
    31'
    Снова фол в центе поля. Уже Пепе досталось в районе центрально круга. Много против Акино сегодня фолят гости. Но пока они в большинстве.
  • 30'
    Полчаса отыграли на поле соперники. Собственно говоря, ничего не предлагает своему сопернику "Бенфика". "Драконы", даже оставшись в меньшинстве, играют активно.
  • 28'
    И теперь с огромными трудностями рискует столкнуться "Порту", ведь до момента удаления "драконы" играли хорошо и вполне могли забить гол в ворота соперника. Теперь же преимущество получает коллектив гостей.
  • 27'
    Совсем соперники друг друга не жалеют. Но тут, конечно же, переборщил с фолом Эустукиу. Он подвел свою команду невероятным образом. Как же нужно безответственно играть, чтобы получить вторую желтую, понимая, что арбитр уже "взял" тебя на карандаш?
  • Жёлтая и сразу красная
    26'
    Как же много фолов. А тут у нас что? Красная? Чего? В грубый отбор пошел против соперника Эустакиу, который буквально наступил на ногу противнику, и тут же увидел перед собой "горчичник", который стал для него вторым. Последовал красный цвет!
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    • Желтая карточка
      24'
      Да, получил свою карточку все-таки Эустакиу. Судья после долгих размышлений выписал футболисту предупреждение. Чего-чего, а "горчичников" в нашем матче быть должно много.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бах получил по ноге от соперника. Рефери отправился беседовать с игроками. Не исключено, что нарушитель будет наказан по всей строгости закона.
    • Желтая карточка
      21'
      Кстати говоря, еще в эпизоде с падением Акино желтую карточку получил кто-то из тренерского штаба "Порту", гневно высказавшись в адрес судейской коллегии. Акино же, к слову, на поле вернулся.
    • Угловой
      20'
      Первый в матче угловой разыграли у ворот соперника и футболисты "Порту". С левого пошла навесная подача в район 11-метровой отметки, которая не принесла никаких дивидендов атакующей стороне.
    • 19'
      Галено в центре поля срубил соперника в борьбе за мяч. Теоретически этот момент у ворот "Бенфики" мог быть голевым, но не случилось, не стряслось.
    • 17'
      Зидан с дальнего расстояния нанес удар по воротам соперника, но явно скользнула нога мимо сферы, полетев куда-то за пределы футбольного газона.
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Могли открывать счет "драконы". С левого края в штрафную "орлов" прошла передача. Тареми выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в левую от себя "шестерку". Влаходимос в невероятном прыжке спас свой коллектив от неминуемого гола!
    • 15'
      Рафа под него подсел, кстати говоря, но его можно понять, ведь массивного Пепе он не хотел буквально прокатывать на своей спине. Мог и сам травму получить. Сработал инстинкт самосохранения.
    • Травма, повреждение
      14'
      Стычка в центре поля и снова падение, в ходе которого Пепе Акино жестко приземляется на газон, получая травму. За голову держится футболист. У меня складывается такое ощущение, что встречу продолжить он не сможет.
    • Желтая карточка
      13'
      Да, солидно жмет соперника "Порту". Рано или поздно удастся все-таки открыть счет на табло игрокам принимающей команды. У нас же Александр Бах становится антигероем следующего эпизода, который приводит к еще одному предупреждению.
    • Опасный момент
      11'
      Активно ведут себя на трибунах фанаты "Порту". "Драконы", к слову, с правого края несколько раз простреливали снаряд в штрафную - ничего интересного из этого не получилось. А вот первый же навес с левого фланга замыкал в центре штрафной Урибе. Головой он направил мяч чуть правее дальней "девятки".
    • 10'
      10 минут хорошего футбола мы с вами посмотрели буквально на одном дыхании. Футболисты обеих команд намерены открыть счет в поединке, но пока идет борьба за мяч и центр поля.
    • 9'
      Какой-то несуразный навес выполнил Отавио. До ворот было 26 метров, но игрок "Порту" подал на дальнюю штангу так, что сфера покинула пределы футбольного газона. От ворот.
    • Желтая карточка
      8'
      Вот к чему приводит неудачно разыгранный корнер! Мариу обрезал всю команду в центре поля, после чего побежал исправляться, и в порыве погони умудрился зацепить еле уловимым движением ускорившегося соперника. Первая карточка в матче! С почином!
    • Угловой
      6'
      Гримальдо с правого края простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику, который отправил мяч на второй в матче угловой удар.
    • 5'
      Весьма осторожно начинает "Бенфика". Пытается диктовать условия сопернику "Порту", но быстро пресекают все опасные атаки соперника оборонцы "орлов".
    • Опасный момент
      4'
      Не разобрался сейчас на выходе голкипер "Бенфики" после передачи в его штрафную. Кулаком он смахнул сферу в сторону от рамки, но прямо на ногу Кардозу. Удар последнего был крайне неточным.
    • Угловой
      3'
      Быстрый угловой разыграли лиссабонцы у ворот "драконов". Мяч прилетел в штрафную к Отаменди, который в касание нанес удар выше цели. Показывал защитник, что сфера коснулась кого-то из защитников "Порту", но у судьи было другое мнение на этот счет.
    • 2'
      Футболисты "Порту" предстали на поле в бело-синих цветах, в то время, как игроки "Бенфики" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на "Драгау"! Понеслись сходу вперед игроки "Бенфики".
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    Прогнозы на матч Порту 0:0 Бенфика

    Исход игры
    Порту
    62.2% (84)
    Ничья
    30.4% (41)
    Бенфика
    7.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.29% (79)
    Меньше
    34.71% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    87.6% (106)
    Нет
    12.4% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    43.7% (59)
    1:1 Ничья
    20.7% (28)
    1:0 Порту
    8.9% (12)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    1:2 Бенфика
    3% (4)
    3:2 Порту
    2.2% (3)
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