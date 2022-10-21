Тур: 10. Стадион: Драгау.
0'
6' Желтая карточкаМариу Жоау
11' Желтая карточкаБах Александр
24' Желтая карточкаЭустакиу Стефен
27' Вторая желтая карточкаЭустакиу Стефен
36' Желтая карточкаЗидан Энцо
43' Желтая карточкаРамош Клаудиу
45' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
Ход матча
6'
11'
24'
27'
36'
43'
45'
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
30
Эванилсон
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Порту
Бенфика
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
42 матча
52.4%
23.8%
23.8%
22 победы 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
18 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|5 (1)
|0.5
|Эванилсон
|4
|0.4
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.3
|Пепе VI
|2
|0.2
|Маркано Иван
|2
|0.2
|Мартинес Антонио III
|2
|0.2
|Эустакиу Стефен
|1
|0.1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.1
|Франко Андре
|1
|0.1
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.1
|Мариу Жоау III
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|6
|0.6
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.4
|Силва Рафа
|4
|0.4
|Нерес Давид
|3
|0.3
|Зидан Энцо
|1
|0.1
|Муса Петар
|1
|0.1
|Родригес Фелипе II
|1
|0.1
|Дракслер Юлиан
|1
|0.1
|Жилберто Жуниор
|1
|0.1
|Бах Александр
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эустакиу Стефен
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|4
|0
|Отаменди Николас
|2
|1
|Мариу Жоау
|2
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
9%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
5
23%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
8
35%
6
27%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0
Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|2.
|Порту
|0:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|3.
|Брага
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Каса Пиа
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|5.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|6.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|7.
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Арока
|9
|3
|3
|3
|11 - 17
|12
|12.
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|14.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Фамаликан
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|18.
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|0:0
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Порту
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|5
|Эшторил
|Говейя Тьягу
|5
Прогнозы на матч Порту 0:0 Бенфика
Исход игры
Порту
62.2% (84)
Ничья
30.4% (41)
Бенфика
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.29% (79)
Меньше
34.71% (42)
Обе команды забьют
Да
87.6% (106)
Нет
12.4% (15)
Популярный счёт
2:1 Порту
43.7% (59)
1:1 Ничья
20.7% (28)
1:0 Порту
8.9% (12)
2:2 Ничья
7.4% (10)
1:2 Бенфика
3% (4)
3:2 Порту
2.2% (3)
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