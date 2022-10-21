В динамике предыдущий эпизод продолжился, и Энцо Зидан, пытаясь сыграть в отборе, грубо снес оппонента на газон. Снова карточка в руках арбитра. Она желтого цвета.

Уложил сейчас буквально на газон соперника Флорентину. Снова в руках судьи могла карточка желтого цвета показаться, но нет ее. Встречу можно продолжать.

Как-то даже опаснее иногда в атаку выбегает "Порту". Но два попадания "Бенфики" в стойку, конечно же, перекрывают напрочь все усилия команды хозяев.

Бах сейчас чуть ли не за волосы оттащил Отавио от мяча. Удивительно, что рефери не среагировал тут и не выписал штраф в виде "горчичника" провинившемуся игроку.

Так... А тут уже и Клаудиу Рамуш перед собой видит желтый цвет. Резервный рефери "Порту", будучи за пределами поля, что-то показывал в адрес судьи, который увидел это и показал карточку.

Честно говоря, совсем пропала зрелищность у этого матча. Огромная череда фолов и карточек совсем сбила игровой настрой. А газон больше напоминает поле боя.

Эурснес на свою желтую наиграл. Получил он карточку, причем заслуженную. Завершается первый тайм на негативных нотах для игроков.

35' МОМЕНТИЩЕ! Эурснес! Каким-то чудом он сейчас не сумел отправить мяч в сетку ворот оппонента, попал в ближнюю штангу. Мяч следом к Рафе Силве отскочил, который головой выстрелил уже в перекладину! Фантастика!

34' Опасно атаковать теперь стала "Бенфика". Чувствует она себя в своей тарелке, а вот соперник вынужден играть в глухой обороне.

32' Давид Карму сейчас едва не нарвался на карточку желтого цвета после того, как рефери назначил угловой у ворот "Порту". Впрочем, с подсказки бокового он мнение поменял, а затем быстро успокоил буйного игрока "драконов".

31' Снова фол в центе поля. Уже Пепе досталось в районе центрально круга. Много против Акино сегодня фолят гости. Но пока они в большинстве.

30' Полчаса отыграли на поле соперники. Собственно говоря, ничего не предлагает своему сопернику "Бенфика". "Драконы", даже оставшись в меньшинстве, играют активно.

28' И теперь с огромными трудностями рискует столкнуться "Порту", ведь до момента удаления "драконы" играли хорошо и вполне могли забить гол в ворота соперника. Теперь же преимущество получает коллектив гостей.

27' Совсем соперники друг друга не жалеют. Но тут, конечно же, переборщил с фолом Эустукиу. Он подвел свою команду невероятным образом. Как же нужно безответственно играть, чтобы получить вторую желтую, понимая, что арбитр уже "взял" тебя на карандаш?