Тур: 6. Стадион: Теодорос Колокотронис.
Ход матча
19'
1:0
44'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Астерас
ОФИ
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|2
|0.33
|Барралес Джеронимо
|1
|0.17
|Гардавски Михаэль
|1
|0.17
|Бенито Асьер
|1
|0.17
|Костаньо Хосе
|1
|0.17
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантис Апостолос
|2
|0.33
|Нейра Хуан
|1
|0.17
|Балояннис Константинос
|1
|0.17
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Костаньо Хосе
|3
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|2
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0
Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2
Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Астерас
|2:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|ОФИ
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Астерас
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Астерас
|2:0
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|ПАОК
|Нарей Халед
|2 (2)
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3