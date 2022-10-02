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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Астерас
2:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
19' Гол
Тилика Лео
2:0
44' Гол
Гардавски Михаэль
45' Желтая карточка
Мельядо Мигель
59' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
90'+5
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
28
Домингес
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
25
Гардавски
Михаэль
7
Тилика
Лео
73
Бартоло
Хулиан
9
Барралес
Джеронимо
1
Стивенс
Сонни
2
Ларссон
Эрик
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
11
Нуха
Дико
9
Герреро
Мигель
17
Дурмишай
Фиорин
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

Астерас
ОФИ

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 2 0.33
Барралес Джеронимо 1 0.17
Гардавски Михаэль 1 0.17
Бенито Асьер 1 0.17
Костаньо Хосе 1 0.17
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.33
Нейра Хуан 1 0.17
Балояннис Константинос 1 0.17
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 3 0
Костаньо Хосе 3 0
Барралес Джеронимо 1 0
Жуканович Эрвин 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 2 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0
Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2
Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 4 10
5. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Волос 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
12. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Волос 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. Ионикос 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
ПАОК Нарей Халед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
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