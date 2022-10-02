Тур: 6. Стадион: Караискакис.
2:0
Конец матча
0'
0:0
38' Не забитый пенальтиЭль-Араби Юссеф
45' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
1:0
45' ПенальтиБакамбу Седрик
52' Желтая карточкаГонсалес Эдер
53' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
2:0
68' ГолБакамбу Седрик
78' Желтая карточкаМуньис Хуан
90' Желтая карточкаРобай Гаэтан
90'+6
Ход матча
38'
0:0
45'
1:0
52'
53'
68'
78'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ПипаПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Олимпиакос
Атромитос
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
33 матча
63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.33
|Бакамбу Седрик
|2 (1)
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.17
|Биэл Пеп
|1
|0.17
|Бухалакис Андреас
|1
|0.17
|Масурас Гиоргос
|1
|0.17
|Ранджелович Лазар
|1
|0.17
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Ин-Бом Хван
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marios Tzavidas
|2
|0.33
|Муньис Хуан
|1
|0.17
|Ротариу Дорин
|1
|0.17
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.17
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.17
|Робай Гаэтан
|1
|0.17
|Кечрида Вайди
|1
|0.17
|Georgios Tzovaras
|1
|0.17
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1
Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|ПАОК
|Нарей Халед
|2 (2)
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3