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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Конец матча
Атромитос
0'
0:0
38' Не забитый пенальти
Эль-Араби Юссеф
45' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
45' Пенальти
Бакамбу Седрик
52' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
53' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
2:0
68' Гол
Бакамбу Седрик
78' Желтая карточка
Муньис Хуан
90' Желтая карточка
Робай Гаэтан
90'+6
88
Цолакис
Костас
2
Врсалько
Шиме
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
17
Врусаи
Мариус
19
Масурас
Гиоргос
94
Бакамбу
Седрик
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
15
Суарес
Дани
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
Олимпиакос
4-2-2-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Атромитос

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

33 матча

63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.33
Бакамбу Седрик 2 (1) 0.33
Вальбуэна Матьё 1 0.17
Биэл Пеп 1 0.17
Бухалакис Андреас 1 0.17
Масурас Гиоргос 1 0.17
Ранджелович Лазар 1 0.17
Хван Ый-Чжо 0 0
Пипа 0 0
Ин-Бом Хван 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marios Tzavidas 2 0.33
Муньис Хуан 1 0.17
Ротариу Дорин 1 0.17
Кьяртанссон Видар 1 0.17
Фридйонссон Самуэль 1 0.17
Робай Гаэтан 1 0.17
Кечрида Вайди 1 0.17
Georgios Tzovaras 1 0.17
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 2 1
Де Бок Лоренс 2 0
Муньис Хуан 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Ротариу Дорин 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1
Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 4 10
5. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Волос 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
12. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Волос 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. Ионикос 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
ПАОК Нарей Халед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Олимпиакос забивает с точки!
    • Желтая карточка
      46'
      Кивракидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эль-Араби Юссеф пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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