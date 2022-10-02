Тур: 6. Стадион: Пантессалико.
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
1:0
26' ГолДелетич Милош
2:0
30' ПенальтиБаррьентос Жан
36' Желтая карточкаШейх Пап
36' Желтая карточкаЦоканис Тасос
37' Желтая карточкаБаррьентос Жан
42' Желтая карточкаИтурбе Хуан
45' Желтая карточкаДелетич Милош
55' Красная карточкаАлхо Николай
84' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
85' Желтая карточкаЛуна Антонио
90'+6
Ход матча
13'
26'
1:0
30'
2:0
36'
36'
37'
42'
45'
46'
55'
84'
85'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
26
Эшковал
Жоау
23
Хулиан
Диас
24
Шейх
Пап
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
13 Луна АнтониоЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
Волос
Арис Салоники
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.5
|Ожегович Огнен
|2
|0.33
|Фернандес Пауло
|1
|0.17
|Луна Антонио
|1
|0.17
|Ван Веерт Том
|1
|0.17
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.17
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансини Даниэль
|3
|0.5
|Грэй Андре
|2
|0.33
|Пальма Луис
|2
|0.33
|М'баката Салем
|1
|0.17
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Антонио
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Эшковал Жоау
|2
|0
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|2
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Матео Гарсия
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
4
44%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1
Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|ПАОК
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|Волос
|Делетич Милош
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3