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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
ПАОК
1:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
18' Гол
Оливейра Нелсон
43' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
44' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
1:1
51' Гол
Канталапьерда Аитор
72' Желтая карточка
Котарски Доминик
1:2
73' Пенальти
Канталапьерда Аитор
75' Желтая карточка
Куртич Ясмин
88' Желтая карточка
Хуан Карлос
90'+8
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
3
Несберг
Иван
20
Виейринья
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
22
Канталапьерда
Аитор
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
9
Шпорар
Андраж
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Панатинаикос

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
34.6%
19 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 19 побед

56 матчей

37.5%
16.1%
46.4%
21 победа 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.6%
50%
30.4%
11 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.9%
32.1%
34%
19 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 2 0.33
Куртич Ясмин 2 (1) 0.33
Оливейра Нелсон 1 0.17
Брэндон Льямас 1 0.17
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 7 (3) 1.17
Шпорар Андраж 2 (1) 0.33
Вербич Беньямин 1 0.17
Паласиос Себастьян 1 0.17
Перес Рубен 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Соареш Филипе 2 0
Эль-Каддури Омар 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Котарски Доминик 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Хуанкар 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
50%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0
ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
4. ПАОК 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
6. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
7. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
12. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
2. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. Ионикос 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
Волос Делетич Милош 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
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    • Желтая карточка
      44'
      Магнуссон Хёрдур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Оливейра Нелсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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