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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
ПАС Янина
1:4
Конец матча
Панетоликос
0'
0:1
7' Гол
Морсай Йонатан
18' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:2
25' Гол
Карелис Никос
27' Желтая карточка
Сория Карлес
1:2
34' Гол
Эррамуспе Родриго
42' Желтая карточка
Карелис Никос
51' Желтая карточка
Шенгелия Леван
1:3
71' Гол
Карелис Никос
1:4
87' Гол
Карелис Никос
89' Желтая карточка
Багалианис Петрос
90' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
90'+6
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
40
Багалианис
Петрос
15
Эррамуспе
Родриго
12
Louis
Poznanski
80
Лиасос
Ангелос
5
Карахалиос
Зисис
31
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
88
Стамателопулос
Апостолос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
1
Анестис
Яннис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
12
Хацитеодоридис
Илиас
27
Шенгелия
Леван
14
Дуарте
Фредерику
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
ПАС Янина
4-3-3
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 0.5
Kevin Rosero 1 0.17
Сория Карлес 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 1
Коловос Димитрис 1 0.17
Шенгелия Леван 1 0.17
Морсай Йонатан 1 0.17
Даго Надре 1 0.17
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 0
Сория Карлес 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 3 0
Диас Хорхе 1 1
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Карелис Никос 1 0
Ларссон Якоб 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Шенгелия Леван 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
3. Волос 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ПАОК 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Панетоликос 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
12. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
2. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 3
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
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