Тур: 6. Стадион: Зоссимадес.
1:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМорсай Йонатан
18' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:2
25' ГолКарелис Никос
27' Желтая карточкаСория Карлес
1:2
34' ГолЭррамуспе Родриго
42' Желтая карточкаКарелис Никос
51' Желтая карточкаШенгелия Леван
1:3
71' ГолКарелис Никос
1:4
87' ГолКарелис Никос
89' Желтая карточкаБагалианис Петрос
90' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
90'+6
Ход матча
7'
18'
25'
0:2
27'
34'
42'
51'
71'
1:3
87'
1:4
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
31
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ПАС Янина
Панетоликос
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3
|0.5
|Kevin Rosero
|1
|0.17
|Сория Карлес
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|6
|1
|Коловос Димитрис
|1
|0.17
|Шенгелия Леван
|1
|0.17
|Морсай Йонатан
|1
|0.17
|Даго Надре
|1
|0.17
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Цимас Панайотис
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Диас Хорхе
|1
|1
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Ларссон Якоб
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|3.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Панетоликос
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|3
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3