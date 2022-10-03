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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
АЕК
4:1
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
6' Гол
Гачинович Мийат
2:0
26' Гол
Гарсия Леви
42' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
3:0
62' Гол
Араужо Серхио
4:0
65' Гол
Гачинович Мийат
4:1
90' Гол
Элефтериадис Христос
90'+4
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
2
Мукуди
Ароль
21
Вида
Домагой
3
Мохаммади
Милад
8
Гачинович
Мийат
4
Шимански
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
94
Хутесиотис
Лефтерис
4
Konstantinos
Tsirigotis
24
Ромао
Алаиксис
6
Fabien
Antunes
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
5
Чибсах
Юссиф
34
Ловера
Максимилиано
87
Каньяс
Хосе
7
Офусу
Риги
9
Иоаннидис
Николаос
АЕК
4-3-1-2
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

АЕК
Ионикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 3 0.5
Пинеда Орбелин 3 0.5
Гачинович Мийат 2 0.33
Гарсия Леви 2 0.33
Амрабат Нордин 1 0.17
Мукуди Ароль 1 0.17
Вида Домагой 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Хавьер 2 0.33

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Рота Лазарос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 3 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Аосман Аяс 1 0
Georgios Mygas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Vasilios Mantzis 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1
Ионикос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
3. Волос 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Олимпиакос 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ПАОК 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Панетоликос 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 6 1 3 2 2 - 5 6
11. ОФИ 6 1 1 4 4 - 10 4
12. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
13. Левадиакос 6 0 2 4 2 - 8 2
14. Ионикос 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
2. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 3
Весь список

Топ нарушителей
Левадиакос Бельмонт Антони 4
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Весь список
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    • Желтая карточка
      42'
      Иоаннидис Николаос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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