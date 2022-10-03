Тур: 6. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
6' ГолГачинович Мийат
2:0
26' ГолГарсия Леви
42' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
3:0
62' ГолАраужо Серхио
4:0
65' ГолГачинович Мийат
4:1
90' ГолЭлефтериадис Христос
90'+4
Ход матча
6'
1:0
26'
2:0
62'
3:0
65'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
АЕК
Ионикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|3
|0.5
|Пинеда Орбелин
|3
|0.5
|Гачинович Мийат
|2
|0.33
|Гарсия Леви
|2
|0.33
|Амрабат Нордин
|1
|0.17
|Мукуди Ароль
|1
|0.17
|Вида Домагой
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Хавьер
|2
|0.33
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1
Ионикос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0
Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|3.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ПАОК
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Панетоликос
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|11.
|ОФИ
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|14.
|Ионикос
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|3
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3