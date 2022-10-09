Тур: 7. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
1:2
Конец матча
0'
1:0
40' Гол в свои воротаНтои Андреас-Ричардос
45' Желтая карточкаЛарссон Эрик
45' Желтая карточкаНтои Андреас-Ричардос
1:0
52' Не забитый пенальтиРодригес Хамес
1:1
58' ГолРодригес Гарри
74' Желтая карточкаБалояннис Константинос
1:2
81' ГолБакамбу Седрик
84' Желтая карточкаМаринакис Никос
90'+6
Ход матча
38'
40'
45'
52'
1:0
58'
1:1
81'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
26
Пипа
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
22
Камара
Агибу
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
ОФИ
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 15 побед
23 матча
4.3%
13%
82.7%
1 победа 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантис Апостолос
|2
|0.29
|Нейра Хуан
|1
|0.14
|Балояннис Константинос
|1
|0.14
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.43
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.29
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.14
|Биэл Пеп
|1
|0.14
|Бухалакис Андреас
|1
|0.14
|Родригес Гарри
|1
|0.14
|Масурас Гиоргос
|1
|0.14
|Ранджелович Лазар
|1
|0.14
|Родригес Хамес
|0
|0
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Ин-Бом Хван
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|3
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Балояннис Константинос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
13
4
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0
Олимпиакос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3
Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|5.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|12.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2