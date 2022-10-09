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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
ОФИ
1:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
40' Гол в свои ворота
Нтои Андреас-Ричардос
45' Желтая карточка
Ларссон Эрик
45' Желтая карточка
Нтои Андреас-Ричардос
1:0
52' Не забитый пенальти
Родригес Хамес
1:1
58' Гол
Родригес Гарри
74' Желтая карточка
Балояннис Константинос
1:2
81' Гол
Бакамбу Седрик
84' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+6

Ход матча

38'
 
Врусаи Мариус
Пипа
40'
Нтои Андреас-Ричардос
1:0
45'
Ларссон Эрик
 
45'
 
Нтои Андреас-Ричардос
46'
 
Родригес Гарри
Масурас Гиоргос
46'
 
Родригес Гарри
Нтои Андреас-Ричардос
52'
1:0
Родригес Хамес
58'
1:1
Родригес Гарри
(Родригес Хамес)
64'
Дурмишай Фиорин
Тораль Хон
 
72'
Джу Месаке
Мельядо Мигель
 
74'
Балояннис Константинос
 
74'
 
Вальбуэна Матьё
Биэл Пеп
81'
1:2
Бакамбу Седрик
(Вальбуэна Матьё)
84'
Маринакис Никос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
35
Мандас
Христос
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
23
Переа
Луис
III
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
2
Ларссон
Эрик
9
Герреро
Мигель
11
Нуха
Дико
88
Цолакис
Костас
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
22
Камара
Агибу
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
19
Масурас
Гиоргос
ОФИ
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 15 побед

23 матча

4.3%
13%
82.7%
1 победа 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
3:0
С
0:2
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:0
С
0:3
С
3:0
С
0:4
С
5:1
С
0:4
С
2:0
ГК
0:0
С
0:2
С
2:2
С
2:1
К
0:2
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.29
Нейра Хуан 1 0.14
Балояннис Константинос 1 0.14
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 3 (1) 0.43
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.29
Вальбуэна Матьё 1 0.14
Биэл Пеп 1 0.14
Бухалакис Андреас 1 0.14
Родригес Гарри 1 0.14
Масурас Гиоргос 1 0.14
Ранджелович Лазар 1 0.14
Родригес Хамес 0 0
Хван Ый-Чжо 0 0
Пипа 0 0
Ин-Бом Хван 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Балояннис Константинос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0
Олимпиакос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3
Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
10. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Нтои Андреас-Ричардос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
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