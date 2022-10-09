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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Левадиакос
0:0
Первый тайм: 34'
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
ПАОК
5.40
4.80
3.45
Все Коэффициенты
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
30
Stavros
Panagiotou
11
Jonas
Toro
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
26
Шкварка
Михал
27
Konstantinos
Doumtsios
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
46
Vasilios
Gordeziani
Левадиакос
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Левадиакос
ПАОК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

12%
12%
76%
3 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
5:0
С
1:2
С
5:0
К
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
0:1
КГ
0:0
КГ
2:0
С
1:0
С
4:3
С
3:1
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
3:1
С
2:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 1 0.14
Panagiotis Liagas 1 0.14
Бельмонт Антони 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 2 0.29
Куртич Ясмин 2 (1) 0.29
Оливейра Нелсон 1 0.14
Брэндон Льямас 1 0.14
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Константинидис Димитрис 3 0
Винисиус Пауло II 1 1
Моутинью Тьерри 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Мехия Альфредо 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Konstantinos Doumtsios 1 0
Stephen Kwabena 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Соареш Филипе 2 0
Эль-Каддури Омар 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Котарски Доминик 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
4. ПАОК 0:0 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Олимпиакос 0:1 7 3 2 2 9 - 5 11
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. ОФИ 1:0 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
12. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
13. Левадиакос 0:0 7 0 3 4 2 - 8 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 0:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 0:0 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. ОФИ 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Левадиакос 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ПАОК 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
9. ОФИ 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Олимпиакос 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Левадиакос 0:0 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 3
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
ПАОК
5.40
4.80
3.45
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