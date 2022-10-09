Тур: 7. Стадион: Ливадиас.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
11
Jonas
Toro
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jonas ToroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Левадиакос
ПАОК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
25 матчей
12%
12%
76%
3 победы 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|1
|0.14
|Panagiotis Liagas
|1
|0.14
|Бельмонт Антони
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|2
|0.29
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.29
|Оливейра Нелсон
|1
|0.14
|Брэндон Льямас
|1
|0.14
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Дуглас Гомес
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|1
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|Мехия Альфредо
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0
|Stephen Kwabena
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Эль-Каддури Омар
|0
|1
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|АЕК
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|4.
|ПАОК
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Олимпиакос
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|10.
|ОФИ
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|12.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|ОФИ
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Левадиакос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|ПАОК
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Олимпиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|10 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 2