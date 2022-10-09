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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Левадиакос
1:1
Конец матча
ПАОК
0'
39' Желтая карточка
Konstantinos Doumtsios
39' Желтая карточка
Куртич Ясмин
0:1
72' Гол
Нарей Халед
76' Желтая карточка
Мехия Альфредо
1:1
90' Гол
Бельмонт Антони
90' Красная карточка
Живкович Андрия
90'+8

Ход матча

39'
Konstantinos Doumtsios
 
39'
 
Куртич Ясмин
56'
Theodoros Tsirigotis
Konstantinos Doumtsios
 
56'
Баханак Патрик
Шкварка Михал
 
61'
 
Виейринья
Цаусис Мариос
61'
 
Бисесвар Диего
Данташ Тьягу
61'
 
Оливейра Нелсон
Vasilios Gordeziani
68'
Бельмонт Антони
Jonas Toro
 
72'
 
Константелиас Янис
Виейринья
72'
0:1
Нарей Халед
76'
Мехия Альфредо
 
82'
 
Шваб Штефан
Эль-Каддури Омар
90'
Бельмонт Антони
1:1
90'
Цимопулос Темистоклис
Georgios Nikas
 
90'
 
Живкович Андрия

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 32 Владение мячом, % 68
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
30
Stavros
Panagiotou
11
Jonas
Toro
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
26
Шкварка
Михал
27
Konstantinos
Doumtsios
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
46
Vasilios
Gordeziani
Левадиакос
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Левадиакос
ПАОК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

12%
12%
76%
3 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
5:0
С
1:2
С
5:0
К
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
0:1
КГ
0:0
КГ
2:0
С
1:0
С
4:3
С
3:1
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
3:1
С
2:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 1 0.14
Бельмонт Антони 1 0.14
Panagiotis Liagas 1 0.14
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 3 0.43
Куртич Ясмин 2 (1) 0.29
Оливейра Нелсон 1 0.14
Брэндон Льямас 1 0.14
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Константинидис Димитрис 3 0
Винисиус Пауло II 1 1
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Stephen Kwabena 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 4 0
Соареш Филипе 2 0
Эль-Каддури Омар 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Котарски Доминик 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 6 1 4 1 6 - 6 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
10. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Konstantinos Doumtsios получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Левадиакос 1:1 ПАОК онлайн

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