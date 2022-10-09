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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 44'
Астерас
0'
20' Желтая карточка
Иглесиас Матиас

Ход матча

20'
 
Иглесиас Матиас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Астерас
8.40
4.50
9.50
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
22
Канталапьерда
Аитор
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
10
Бернард
Дуарте
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
4
Станко
Калеб
25
Гардавски
Михаэль
73
Бартоло
Хулиан
7
Тилика
Лео
9
Барралес
Джеронимо
Панатинаикос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Астерас

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

37 матчей

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.7%
64.9%
5.4%
11 побед 24 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 7 (3) 1
Шпорар Андраж 2 (1) 0.29
Вербич Беньямин 1 0.14
Паласиос Себастьян 1 0.14
Перес Рубен 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 2 0.29
Барралес Джеронимо 1 0.14
Гардавски Михаэль 1 0.14
Бенито Асьер 1 0.14
Костаньо Хосе 1 0.14
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Хуанкар 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 3 0
Костаньо Хосе 3 0
Барралес Джеронимо 1 0
Жуканович Эрвин 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Иглесиас Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 7 6 1 0 11 - 2 19
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК 6 4 0 2 12 - 4 12
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 0:0 7 1 5 1 6 - 6 8
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Панатинаикос 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Астерас 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
7. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
10. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 10 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Астерас
8.40
4.50
9.50
Все Коэффициенты
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