Тур: 7. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаИглесиас Матиас
54' Желтая карточкаКостаньо Хосе
65' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
73' Желтая карточкаГардавски Михаэль
1:0
78' ПенальтиКанталапьерда Аитор
78' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
84' Вторая желтая карточкаЖуканович Эрвин
90'+8
Ход матча
20'
54'
78'
78'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Панатинаикос
Астерас
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
37 матчей
43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.7%
64.9%
5.4%
11 побед 24 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|1.14
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.29
|Вербич Беньямин
|1
|0.14
|Паласиос Себастьян
|1
|0.14
|Перес Рубен
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|2
|0.29
|Барралес Джеронимо
|1
|0.14
|Гардавски Михаэль
|1
|0.14
|Бенито Асьер
|1
|0.14
|Костаньо Хосе
|1
|0.14
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|АЕК
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|5.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|12.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|АЕК
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|АЕК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|4