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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Астерас
0'
20' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
54' Желтая карточка
Костаньо Хосе
65' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
73' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
1:0
78' Пенальти
Канталапьерда Аитор
78' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
84' Вторая желтая карточка
Жуканович Эрвин
90'+8

Ход матча

20'
 
Иглесиас Матиас
45'
 
Рехис Франсеск
Гарсия Рубен
54'
 
Костаньо Хосе
60'
 
Мунафо Хуан
Барралес Джеронимо
63'
Вербич Беньямин
Паласиос Себастьян
 
65'
Курбелис Димитрис
 
73'
 
Гардавски Михаэль
75'
Вагианнидис Георгиос
Санчес Факундо
 
78'
Канталапьерда Аитор
1:0
78'
 
Жуканович Эрвин
84'
 
Жуканович Эрвин
87'
 
Паскуаль Андрес
Бартоло Хулиан
88'
 
Риера Адриан
Тилика Лео
90'
Чокай Энис
Курбелис Димитрис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
22
Канталапьерда
Аитор
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
10
Бернард
Дуарте
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
4
Станко
Калеб
25
Гардавски
Михаэль
73
Бартоло
Хулиан
7
Тилика
Лео
9
Барралес
Джеронимо
Панатинаикос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Астерас

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

37 матчей

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.7%
64.9%
5.4%
11 побед 24 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 1.14
Шпорар Андраж 2 (1) 0.29
Вербич Беньямин 1 0.14
Паласиос Себастьян 1 0.14
Перес Рубен 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 2 0.29
Барралес Джеронимо 1 0.14
Гардавски Михаэль 1 0.14
Бенито Асьер 1 0.14
Костаньо Хосе 1 0.14
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 2 0
Перес Рубен 1 0
Хуанкар 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Иглесиас Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК 0:0 7 4 1 2 12 - 4 13
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Арис Салоники 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Арис Салоники 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
6. АЕК 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. АЕК 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
7. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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