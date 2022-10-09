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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 25'
АЕК
0'
6' Желтая карточка
Мукуди Ароль

Ход матча

6'
 
Мукуди Ароль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
3.00
3.15
3.00
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
18
Мазику
Брэдли
10
Матео
Гарсия
6
Дабо
Брайан
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
11
Итурбе
Хуан
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
8
Гачинович
Мийат
4
Шимански
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
Арис Салоники
4-3-3
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 3 0.43
Грэй Андре 2 0.29
Пальма Луис 2 0.29
М'баката Салем 1 0.14
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 3 0.43
Пинеда Орбелин 3 0.43
Гачинович Мийат 2 0.29
Гарсия Леви 2 0.29
Амрабат Нордин 1 0.14
Мукуди Ароль 1 0.14
Вида Домагой 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 2 1
Дукуре Шейк III 3 0
Шейх Пап 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Матео Гарсия 0 1
Брабец Якуб 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
5
42%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК 0:0 7 4 1 2 12 - 4 13
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Арис Салоники 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Арис Салоники 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
6. АЕК 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
2. АЕК 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
7. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Левадиакос Бельмонт Антони 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Мукуди Ароль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
АЕК
3.00
3.15
3.00
Все Коэффициенты
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