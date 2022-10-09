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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Арис Салоники
0:2
Конец матча
АЕК
0'
6' Желтая карточка
Мукуди Ароль
0:1
28' Гол
Шимански Дамиан
0:2
50' Гол
Гарсия Леви
54' Желтая карточка
Араужо Серхио
73' Желтая карточка
Дабо Брайан
81' Желтая карточка
Атанасиадис Гиоргос
90'+7

Ход матча

6'
 
Мукуди Ароль
28'
0:1
Шимански Дамиан
(Гачинович Мийат)
50'
0:2
Гарсия Леви
(Араужо Серхио)
54'
 
Араужо Серхио
57'
Жервиньо Куасси
Грэй Андре
 
57'
Одубаджо Мозес
М'баката Салем
 
66'
Пальма Луис
Матео Гарсия
 
66'
Шейх Пап
Итурбе Хуан
 
73'
Дабо Брайан
 
80'
 
Цубер Стивен
Гачинович Мийат
80'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
81'
 
Атанасиадис Гиоргос
82'
Камашу Рафаэл
Гарсия Мануэль
 
90'
 
Манталос Петрос
Гарсия Леви
90'
 
Йонссон Йенс
Пинеда Орбелин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
18
Мазику
Брэдли
10
Матео
Гарсия
6
Дабо
Брайан
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
11
Итурбе
Хуан
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
8
Гачинович
Мийат
4
Шимански
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
Арис Салоники
4-3-3
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 3 0.43
Грэй Андре 2 0.29
Пальма Луис 2 0.29
М'баката Салем 1 0.14
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 3 0.43
Пинеда Орбелин 3 0.43
Гарсия Леви 3 0.43
Гачинович Мийат 2 0.29
Амрабат Нордин 1 0.14
Шимански Дамиан 1 0.14
Мукуди Ароль 1 0.14
Вида Домагой 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Шейх Пап 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Матео Гарсия 0 1
Брабец Якуб 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. АЕК 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 7 3 1 3 8 - 8 10
8. Атромитос 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 13 4
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 4 2 1 1 5 - 3 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
13. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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