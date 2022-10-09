Тур: 7. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаМукуди Ароль
0:1
28' ГолШимански Дамиан
0:2
50' ГолГарсия Леви
54' Желтая карточкаАраужо Серхио
73' Желтая карточкаДабо Брайан
81' Желтая карточкаАтанасиадис Гиоргос
90'+7
Ход матча
6'
28'
50'
0:2
54'
66'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Итурбе ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансини Даниэль
|3
|0.43
|Грэй Андре
|2
|0.29
|Пальма Луис
|2
|0.29
|М'баката Салем
|1
|0.14
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|3
|0.43
|Пинеда Орбелин
|3
|0.43
|Гарсия Леви
|3
|0.43
|Гачинович Мийат
|2
|0.29
|Амрабат Нордин
|1
|0.14
|Шимански Дамиан
|1
|0.14
|Мукуди Ароль
|1
|0.14
|Вида Домагой
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Матео Гарсия
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0
АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|12.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|13.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4