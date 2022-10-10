Тур: 7. Стадион: Перистери.
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Атромитос
ПАС Янина
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marios Tzavidas
|2
|0.29
|Муньис Хуан
|1
|0.14
|Ротариу Дорин
|1
|0.14
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.14
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.14
|Робай Гаэтан
|1
|0.14
|Кечрида Вайди
|1
|0.14
|Georgios Tzovaras
|1
|0.14
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3
|0.43
|Kevin Rosero
|1
|0.14
|Сория Карлес
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Цимас Панайотис
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
57%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1
ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Волос
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Арис Салоники
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|Атромитос
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|12.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Атромитос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Атромитос
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|13.
|Левадиакос
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4