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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Атромитос
0:0
Второй тайм: 49'
ПАС Янина
0'
28' Желтая карточка
Киакос Яннис

Ход матча

12'
 
Claudiu Cristian Balan
Стамателопулос Апостолос
28'
 
Киакос Яннис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
4.00
3.32
5.54
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
12
Louis
Poznanski
11
Kevin
Rosero
21
Цимас
Панайотис
5
Карахалиос
Зисис
6
Бильбао
Икер
31
Киакос
Яннис
88
Стамателопулос
Апостолос
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-5-1

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marios Tzavidas 2 0.29
Муньис Хуан 1 0.14
Ротариу Дорин 1 0.14
Кьяртанссон Видар 1 0.14
Фридйонссон Самуэль 1 0.14
Робай Гаэтан 1 0.14
Кечрида Вайди 1 0.14
Georgios Tzovaras 1 0.14
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 0.43
Kevin Rosero 1 0.14
Сория Карлес 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 2 1
Де Бок Лоренс 2 0
Муньис Хуан 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Ротариу Дорин 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 0
Сория Карлес 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
57%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1
ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. АЕК 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Волос 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Арис Салоники 7 3 1 3 8 - 8 10
8. Атромитос 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 0:0 7 1 2 4 4 - 13 5
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Левадиакос 7 0 3 4 3 - 9 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Волос 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Арис Салоники 4 2 1 1 5 - 3 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Атромитос 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Атромитос 0:0 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. ПАС Янина 0:0 4 0 1 3 0 - 7 1
13. Левадиакос 5 0 1 4 1 - 7 1
14. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Giannis Kiakos получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Стамателопулос Апостолос уходит с поля. Claudiu Cristian Balan выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
4.00
3.32
5.54
Все Коэффициенты
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