Тур: 8. Стадион: OPAP Arena.
0'
24' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
37' Желтая карточкаПинеда Орбелин
38' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
47' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
82' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
Ход матча
24'
37'
38'
47'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
АЕК
Атромитос
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
33 матча
54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
66.7%
6%
9 побед 22 ничьи 2 победы
Второй тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|3
|0.38
|Пинеда Орбелин
|3
|0.38
|Гарсия Леви
|3
|0.38
|Гачинович Мийат
|2
|0.25
|Амрабат Нордин
|1
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.13
|Мукуди Ароль
|1
|0.13
|Вида Домагой
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.38
|Marios Tzavidas
|2
|0.25
|Кечрида Вайди
|1
|0.13
|Муньис Хуан
|1
|0.13
|Ротариу Дорин
|1
|0.13
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.13
|Робай Гаэтан
|1
|0.13
|Georgios Tzovaras
|1
|0.13
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Пинеда Орбелин
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
5
36%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4
Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|АЕК
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 4
|16
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Атромитос
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|12.
|ПАС Янина
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Атромитос
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|АЕК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Атромитос
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4