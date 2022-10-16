Тур: 8. Стадион: OPAP Arena.
0'
24' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
37' Желтая карточкаПинеда Орбелин
38' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
47' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
82' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
90' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
1:0
90' ПенальтиАмрабат Нордин
90'+9
Ход матча
24'
37'
38'
47'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 4
-
14 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
АЕК
Атромитос
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
33 матча
54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
66.7%
6%
9 побед 22 ничьи 2 победы
Второй тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|3
|0.38
|Пинеда Орбелин
|3
|0.38
|Гарсия Леви
|3
|0.38
|Гачинович Мийат
|2
|0.25
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.25
|Шимански Дамиан
|1
|0.13
|Мукуди Ароль
|1
|0.13
|Вида Домагой
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.38
|Marios Tzavidas
|2
|0.25
|Кечрида Вайди
|1
|0.13
|Муньис Хуан
|1
|0.13
|Ротариу Дорин
|1
|0.13
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.13
|Робай Гаэтан
|1
|0.13
|Georgios Tzovaras
|1
|0.13
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Пинеда Орбелин
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
5
33%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1
Атромитос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4
Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|3.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|12.
|ОФИ
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|ПАС Янина
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|ОФИ
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|1:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4