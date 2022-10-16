Тур: 8. Стадион: Зоссимадес.
Ход матча
19'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
31
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
ПАС Янина
ОФИ
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3
|0.38
|Kevin Rosero
|2
|0.25
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.13
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантис Апостолос
|2
|0.25
|Нейра Хуан
|1
|0.13
|Балояннис Константинос
|1
|0.13
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Цимас Панайотис
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|3
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Балояннис Константинос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2
Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|3.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ПАС Янина
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|12.
|ОФИ
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|ПАС Янина
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|ОФИ
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|1:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4