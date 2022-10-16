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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
ПАС Янина
1:0
Второй тайм: 50'
ОФИ
0'
1:0
19' Гол
Kevin Rosero
44' Желтая карточка
Карахалиос Зисис

Ход матча

19'
Kevin Rosero
(Морейра Ахмад Мендес)
1:0
30'
 
Дурмишай Фиорин
Нуха Дико
44'
Карахалиос Зисис
 
46'
 
Джу Месаке
Маринакис Никос

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.22
4.37
3.64
Все Коэффициенты
1
Приор
Жером
2
Сория
Карлес
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
31
Киакос
Яннис
21
Цимас
Панайотис
5
Карахалиос
Зисис
6
Бильбао
Икер
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
35
Мандас
Христос
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
23
Переа
Луис
III
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
2
Ларссон
Эрик
9
Герреро
Мигель
11
Нуха
Дико
ПАС Янина
4-3-3
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
ОФИ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 0.38
Kevin Rosero 2 0.25
Пантелакис Эпаминондас 1 0.13
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Бильбао Икер 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.25
Нейра Хуан 1 0.13
Балояннис Константинос 1 0.13
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 0
Сория Карлес 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Балояннис Константинос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Диамантис Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2
Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
3. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
6. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Атромитос 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ПАС Янина 1:0 8 2 1 5 6 - 15 7
12. ОФИ 0:1 8 1 1 6 5 - 13 4
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
8. ПАС Янина 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 0:1 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
7. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
9. ОФИ 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 1:0 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Kevin Rosero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.22
4.37
3.64
Все Коэффициенты
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ОФИ
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