Тур: 8. Стадион: Athanasios Diakos.
0:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
23' ГолПаласиос Себастьян
31' Желтая карточкаБехарано Данни
40' Желтая карточкаХуан Карлос
47' Желтая карточкаЦандарис Фанис
Ход матча
23'
31'
40'
47'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Ламия
Панатинаикос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боакье Ричмонд
|1
|0.13
|Де Винсенти Томас
|1
|0.13
|Нуньес Кристофер
|1
|0.13
|Асковски Стефан
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|0.25
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.25
|Вербич Беньямин
|1
|0.13
|Перес Рубен
|0
|0
|Бернард Дуарте
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0
Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|8
|8
|0
|0
|13 - 2
|24
|2.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|3.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|8.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Астерас
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|0:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 7
|7
|11.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|12.
|ПАС Янина
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Астерас
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Панетоликос
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Панетоликос
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|0:1
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4