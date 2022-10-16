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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Ламия
0:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
23' Гол
Паласиос Себастьян
31' Желтая карточка
Бехарано Данни
40' Желтая карточка
Хуан Карлос
47' Желтая карточка
Цандарис Фанис
0:2
73' Гол
Санчес Факундо
90'+11
31
Шаранов
Боян
33
Корнезос
Гиоргос
4
Адежо
Даниэл
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
29
Асковски
Стефан
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
10
Де
Винсенти
Томас
9
Манусос
Йоргос
23
Цилулис
Сотирис
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
Ламия
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ламия
Панатинаикос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

К
0:2
К
1:0
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боакье Ричмонд 1 0.13
Де Винсенти Томас 1 0.13
Нуньес Кристофер 1 0.13
Асковски Стефан 0 0
Давид Симон 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 1
Паласиос Себастьян 2 0.25
Шпорар Андраж 2 (1) 0.25
Санчес Факундо 1 0.13
Вербич Беньямин 1 0.13
Перес Рубен 0 0
Бернард Дуарте 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Давид Симон 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Перес Рубен 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0
Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
3. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
6. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Панетоликос 0:0 8 3 2 3 12 - 10 11
8. Атромитос 8 3 2 3 11 - 9 11
9. Астерас 0:0 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Астерас 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
2. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Панетоликос 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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